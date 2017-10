Aydın; “Amblemimizi maklubeye benzetenler kriptodur”

İyi Parti Kurucu İl Başkanı Mehmet Aydın, gazetemize partisinin teşkilatlanma sürecini ve logosu ile ilgili yapılan eleştirileri değerlendirdi. Aydın, partisinin logosunumaklubeye benzetenler için ‘Maklubeyi cemaat evlerine yemeye gidenler bilir. Bu benze

İyi Parti Kurucu İl Başkanı Mehmet Aydın, partisinin isim ve logo duyurusunun ardından gazetemize teşkilatlanma süreci ve logosu hakkında yapılan eleştiriler hakkındaşok açıklamalarda bulundu. Aydın, partisinin logosunu maklubeye benzeten kişiler için şok bir yanıt verdi. Kurucu İl Başkanı Aydın, partisinin logosunu maklubeye benzeten kişiler için ‘Maklubeyi cemaat evlerine yemeye gidenler bilir’ diyerek; “Bizim halkımıza maklubenin fotoğrafını göstersen ne olduğunu bilmez. Maklubeyi cemaat evlerine yemeye gidenler bilir. Maklubeyi anca onlar bilir. Logomuzu maklubeyi benzetebilmek için maklubeyi bilmek gerekir. Bunu söyleyenler bence kriptodur. Kendi kendilerine yaptığı bir suç duyurusudur. Bu arkadaşlara savcılarımızın soruşturma açıp ‘Maklubeyi nerede biliyorsun’ diye sorması gerekmektedir. Bunu savcılarımız dikkate alacaktır” ifadelerini kullandı.

GAZETECİLERE SİTEM ETTİ

Aydın, kendisi ve partisi hakkında haber yapan gazetecilere de sitem etti. Aydın, gelip kendisine sorarak doğruyu öğrenmeleri gerektiğini söyleyerek; “Kurucu İl Başkanlığı, Kurucular Kurulu Üyesi niye yok buna bir açıklık getirelim. Bazı gazeteci arkadaşları benim ağzımdan olmayan beyanları ve kendi yorumlarını katarak haber yapıyorlar. Tamam, beni sevmeyebilirsin, bir problemin vardır anlıyorum. Fakat gel ilk önce bana bir sor. Gerçeği ne öğren. Konu şu. Meral hanım yaklaşık bir ay önce il başkanlarına bir yemek verdi. Kendisine 26 il başkanı destek veriyor ve bu başkanlara şunları sordu. Nasıl görev yapmak istiyorsunuz? Hangi görevde olmak istiyorsunuz? Bu parti içinde eski, yeni milletvekilleri herkes var. Çerkezi, sağcısı, solcusu, Kürdü, Laz’ı her kesimden insanımız var. Başkanlara ne düşündüğünü sordu. Bazı arkadaşlarımız il başkanlığına devam etmek istemedi. Bizde Bolu olarak arkadaşlarımızın tavsiyeleri ile benim il başkanlığımın devam etmesini istediler. Meral Akşener bana da sorduğunda aynı şekilde söyledi. Teşkilatlardan sorumlu Koray Aydın bey beni arayarak biz Bolu’da teşkilatlanma konusunda sizin görevlendirildiğimi söyledi. Bolu’da o yok, bu yok gibi açıklamalar oldu. Hiç kimse bana sormadı. Genel Başkanımız fikrimizi sordu. Kendisi değerlendirerek bu şekilde olacağını beyan etti” dedi.

TEŞKİLATLAR 2 – 3 HAFTAYA BELLİ OLACAK

Aydın, son olarak partisinin teşkilatlanma sürecine değindi. Partisinin teşkilatlarının 2 – 3 hafta içinde kesinliğe ulaşacağını söyleyen Aydın şu şekilde konuştu; “Bir havuz oluşturduk. Bolu halkını her yerde temsil edebilecek işçisi, ev hanımı, esnafı, iş adamı olacak şekilde siyasi görüşü ise milliyetçi, solcu, sağcı, ulusalcı olan bir havuz oluşturduk. Bunu en iyi şekilde temsil edecek bir yapı oluşturacağız.Önümüzdeki 1 aylık süreçte istişare ederek önümüzdeki 2 – 3 haftalık süreçte her şey kesinleşecek. Zaten basınla da bunu paylaşacağım. Gerek telefonla, gerek yolda yürürken insanlar benimle konuşarak nasıl üye olacağını soruyor. Üyeliklerimizi ilçe teşkilatlarımız yapar. Öncelikle bu teşkilatlarımızın resmi olarak oluşması gerekiyor. Bunun için vatandaşlarımızın siyasi bir partiye üyeliği olmaması gerekiyor. Eğer varsa da kendisinin ilçe yüksek seçim kuruluna giderek üyeliğini sildirmesi gerekmekte. Bu işlem sonrası kayıt alabiliyoruz. İyi Parti’ye üye olmak isteyen vatandaşların mevcut olduğu partiden istifa etmesi gerekiyor. Zaten üye talebimiz çok fazla ve inanıyorum ki üye almaya başladığımız zaman yoğunluk yaşayacağız.Şu an 9 tane ilçemiz var. Merkez ilçemiz için konuştuğumuz aklımızda olan kişiler var elbette. Binamız ile ilgili de resmiyete İnşallah bu gün kavuşacağız”