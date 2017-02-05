Aydın PTT zor kurtuldu: 22-22

Hentbol 2.Ligi'nde ilimizi başarıyla temsil eden Sebenspor Erkek Hentbol Takımı Karaçayır Spor Salonu'nda ağırladığı Aydın PTT'yi elinden kaçırdı: 22-22.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

Salon : Karaçayır

Sebenspor: Berat, Oğuzalp, İsmail, Kerem, Eray, Birkan, İsmail, Berkay, Anıl, Ömer, Samet, Cemal, Kadir

Aydın PTT: İsmail, Hasan Can, Ozan, Deniz, Mehmet Can, Süleyman, Hüdayi, Behçet, Cengizhan, Ulutan, Batuhan, Kemal, Gürkan, Sergen, Mehmet

İlk yarı sonucu: 11-11

Temsilcimiz Cumartesi günü saat 14.30'da Karaçayır Spor Salonu'nda oynanan maçta güçlü rakibi karşısına genç ağırlıklı bir kadro ile çıktı. Mücadeleyi Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ da ilgi ile izledi. Sebensporlu taraftarların desteği ile maça çıkan temsilcimiz rakibiyle başabaş bir oyun sergiledi. Maçın ilk yarısı 11-11 eşitlikle sonuçlanırken ekibimiz ilk yarıda çok klas goller attı. Mücadelenin 2.yarısı da oldukça büyük bir heyecana sahne oldu. Son dakikaya 22-22 eşitlikle girildi. Ekibimiz son hücumunda golü buldu ancak maçın hakemi geçersiz saydı. Son saniyede ise konuk ekipin şutu kaleciden dönünce maç 22-22 eşitlikle tamamlandı. Maçtan sonra temsilcimiz taraftarlar tarafından tribünlere çağrıldı.