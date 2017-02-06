Aynı marka iki araç gece yarısı çalındı

Bolu’da dün gece farklı mahallelerden aynı markalarda iki araç park edildikleri yerlerden çalındı.

Bolu’da araç hırsızları aynı gecede iki aracı çalarak kayıplara karıştılar. Karamanlı mahallesi ve Aktaş mahallesinde araçlarını park ettikleri yerde bulamayan iki vatandaş durumu polis ekiplerine haber verdiler. Vatandaşların ihbarı üzerine 14 AT 299 ve 14 AH 206 plakalı aynı marka araçların aranma çalışmalarına başlandı.