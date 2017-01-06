BAAL finalde: 3-1

Voleybol Genç Erkekler İl Birinciliği’nde yarı final maçlarının 2.sinde Mengen Aşçılar MTAL ile BAAL takımları karşı karşıya geldi. Maçı 3-1 kazanan BAAL finalde Fen Lisesi’nin rakibi oldu

Haber : Barış Güzeltürk

17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanan maça BAAL ve ilk teknik molaya 8-5 önde girdi. Mengen Aşçılar MTAL moladan sonra daha derli toplu oynasa farkı kapatamayınca Bolu Fen Lisesi 2.teknik molaya da 16-11 önde girdi. Son bölüme BAAL 20-14 ile avantajlı girdi. Setin son bölümünde Mengen Aşçılar müthiş bir tempo ile farkı 2 sayıya kadar indirdi: 21-19. Ancak seti 25-20 kazanan Bolu Atatürk Anadolu Lisesi maçta 1-0 öne geçen taraf oldu. 2.set daha dengeli başladı ilk teknik molaya 8-5 önde giren Mengen Aşçılar MTAL oldu. Moladan sonra Gerede Anadolu Lisesi farkı kapatmaya çalıştı. Mengen temsilcisi 2.teknik molaya da önde girdi: 16-10. Setin son bölümünü de iyi oynayan Mengen 18-14 öne geçti. Seti Mengen ekibi 25-18 alarak oyunu dengeledi: 1-1. Maçın 3.setinde BAAL bariz üstünlük kurdu. Seti 25-9 alan BAAL maçta 2-1 öne geçti. 4.seti BAAL takımı 25-15 aldı ve maçtan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla BAAL finalde Fen Lisesi'nin rakibi oldu.