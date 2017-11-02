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Bacağını kıran öğrenciyi yalnız bırakmadılar

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Bacağını kıran öğrenciyi yalnız bırakmadılar
Bolu Karaçayır Mahallesi’nde bulunan Gazipaşa İlköğretim Okulu’nda yere düşen öğrenci bacağını kırdı. Acıdan ağlayan öğrenci gözyaşlarına boğulurken okul idarecileri bir an başından ayrılmadı.

Haber: Erdal Tanrıverdi

Olay, ilimiz Karaçayır Mahallesi Gazipaşa İlköğretim Okulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, teneffüs vaktinde öğrenciler top oynamaya çıktı. İsmi öğrenilemeyen küçük yaştaki bir erkek öğrenci top oynadığı esnada dengesini kaybederek yere düştü. Acı için bağıran öğrenciyi gören okulun öğretmen ve idarecileri olayı 112 Acil servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık çalışanları öğrencinin bacağının kırıldığını tespit etti. Sedye yardımı ile ambulansa taşınan öğrenci İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Okulun öğretmen ve idarecileri ise bacağı kırılan öğrencinin başından bir an ayrılmayarak çocuğu teselli etti.

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