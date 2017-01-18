Bahçelievlerde intihar girişimi

Bolu’da Bahçelievler Mahallesi’nde oturan bir genç akşam saatlerinde intihar girişiminde bulundu.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen genç evinin balkonuna çıkarak intihar etmek istedi. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri genci ikna ederek intihardan vazgeçirdi. Şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.