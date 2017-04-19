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Bahçeli’ye Köroğlu heykeli

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Bahçeli’ye Köroğlu heykeli
MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, MHP’nin grup toplantısında Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye Köroğlu heykeli hediye etti.

Haber: Erol Değirmenci

Anayasa referandumu sonrası uzun bir aradan sonra Milliyetçi Hareket Partisi grup toplantısında bir araya geldi. Genel Başkan Devlet Bahçeli toplantı konuşmasında referandumu değerlendirirken, kendisine Bolu’dan özel bir hediye geldi. MHP Bolu İl Başkanı Adem Evcil, konuşmasının sonunda Devlet Bahçeli’ye Köroğlu heykeli hediye etti. Heykelin üstünde ‘Burası Türk yurdu, mert dayanır namert kaçar’ ifadeleri yer aldı.

“Köroğlu değiliz ama Ayvaz’ın kendisiyiz”

devlet Bahçeli, bu hediye karşısında Evcil’e mütevazı bir yanıta bulundu. Bahçeli, cevap olarak “Köroğlu değiliz ama Ayvaz’ın kendisiyiz” ifadelerini kullandı.

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