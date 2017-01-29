Bakan türkü dinledi

Uluslararası ve bölgeler arası turizm faaliyetlerinin gelişmesine önemli katkılar sunan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda (EMITT) Bolu standını Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ziyaret etti.

Haber; Uğur BALABAN

Dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen turizm profesyonellerini buluşturarak ülkelerin, bölgelerin ve şehirlerin tanıtılmasına önemli katkılar sunan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) 21’inci kez ziyaretçileriyle buluştu. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde seyahat tutkunlarıyla, turizm profesyonelleri, acenteler ve birçok tur şirketini bir araya getiren fuarda Bolu standı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Fuarın üçüncü gününde stantları gezen Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ilimizin bulunduğu standa özel ilgi gösterdi. Bolu standında bir yandan büyük bir kabak üzerine Akşemseddin’in yüzü işlenirken, bir yandan tahta kaşık yapılması Bakan Avcı’nın beğenisini kazandı. Stantta Bolu’nun doğal güzellikleri ve turistik alanları hakkında bilgi alan Avcı, yöresel lezzetlerden tadarak Bolu hakkında bilgi aldı. Stantta ilde bulunan önemli mekanlardanKartalkaya, Gölcük, Gerede, Abant Gölü gibi birçok yer hakkında bilgiler alan Bakan stant yetkilileri tarafından, Bolu'nun doğal ve tarihi güzelliklerini görmeye davet edildi.

Bolu’nun turizm anlamında çok önemli bir noktaya geldiğine dikkat çeken Bakan Nabi Avcı, “Bolu ilimiz iki büyük şehir İstanbul ve Ankara arasında dünyanın en güzel şehirlerinden biri ve tabiatın kalbiyiz diyerek yola çıkan bir ilimiz. Bolumuza doğal güzellikleri gerçekten Rabbim o kadar bol ve geniş vermiş ki Türkiye’nin dünyanın en güzel yeri. İstanbul’dan girdiğiniz zaman Abant ile başlıyorsunuz. Şehrin kendi güzelliği, doğası bambaşka güzel Gölcük’e uğruyorsunuz, oradan Kartalkaya’ya uğrayarak Gerede Esentepe’den yolunuza Ankara’dan devam ediyorsunuz. Şuan Bolu turizmde atağa geçti, uçuşa geçti diyebiliriz. Çünkü konaklama noktasında Bolu’da birçok otel, termal tesisler kuruldu. Bu noktada inşallah daha çok insan, yerli ve yabancı turistlerimiz Bolu’ya gider” diye konuştu.