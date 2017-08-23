eryaman escort , ankara escort, ankara escort
  • BIST 108.953
  • Altın 144,354
  • Dolar 3,4810
  • Euro 4,1079
  • Bolu 14 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 18 °C

Bakanın acı günü

»
Bakanın acı günü
18. Dönem Bolu Milletvekili, Devlet Eski Bakanı ve halen Ümran Boru Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan ilimizin duayen siyasetçisi Kazım Oksay’ın eşi Neriman Oksay vefat etti.

Haber: Erdal Tanrıverdi

Devlet eski Bakanı Kazım Oksay’ın eşi Neriman Vasfiye Oksay’ın cenazesi dün İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi. Cenazeye Eski Başbakan Mesut Yılmaz, çok sayıda ANAP’lı eski bakan ve milletvekilleri katıldı. İlhan Kesici, Ahmet Baysal, Şamil Kazokoğlu, Eski Düzce Belediye Başkanı Selahattin Olcar, Gerede Eski Belediye Başkanı Halil Alioğlu, Kaynaşlı Belediye Başkanı ve dönemin Petrol Ofisi Genel Müdürü Mehmet Gültekin, Oksay’ın Özel Kalem Müdürü Mustafa Aydınalp ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreninde duygulu anlar yaşandı. Cenazede 50 yıllık hayat arkadaşını kaybeden Oksay ve torunları Güneş ve Gökçe Oksay gözyaşlarına hakim olamadı.

Kazım Oksay, Mayıs 1983'te Anavatan Partisi Kurucu Üyesi olmuştu. 6 Kasım 1983 seçimlerinde Bolu'dan Milletvekili seçilmiş ve Özal Hükümetinde Devlet Bakanı olarak yer almıştı. Oksay’ın tek evladı olan Prof. Dr. Serhat Oksay ise kanser hastalığına yenik düşerek 14 Ağustos 2015’te vefat etmişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkcell’in Bolu’da yeni ve dijital yüzü23 Ağustos 2017 Çarşamba 14:26
  • Eşya yüklü kamyon devrildi trafik kilitlendi23 Ağustos 2017 Çarşamba 14:18
  • Üreticilere hibe müjdesi23 Ağustos 2017 Çarşamba 13:43
  • Sayıştay’dan dehşet rapor23 Ağustos 2017 Çarşamba 12:03
  • Özcan’dan fındık önergesi23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:08
  • Erdoğan veda ediyor23 Ağustos 2017 Çarşamba 10:54
  • Minibüs dereye uçtu23 Ağustos 2017 Çarşamba 10:08
  • Güdümlü Proje Desteği23 Ağustos 2017 Çarşamba 10:01
  • Nem oranı rekor kıracak23 Ağustos 2017 Çarşamba 09:45
  • Çarıkçı durumu değerlendirdi22 Ağustos 2017 Salı 17:02
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim