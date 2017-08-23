Bakanın acı günü

18. Dönem Bolu Milletvekili, Devlet Eski Bakanı ve halen Ümran Boru Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan ilimizin duayen siyasetçisi Kazım Oksay’ın eşi Neriman Oksay vefat etti.

Haber: Erdal Tanrıverdi

Devlet eski Bakanı Kazım Oksay’ın eşi Neriman Vasfiye Oksay’ın cenazesi dün İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi. Cenazeye Eski Başbakan Mesut Yılmaz, çok sayıda ANAP’lı eski bakan ve milletvekilleri katıldı. İlhan Kesici, Ahmet Baysal, Şamil Kazokoğlu, Eski Düzce Belediye Başkanı Selahattin Olcar, Gerede Eski Belediye Başkanı Halil Alioğlu, Kaynaşlı Belediye Başkanı ve dönemin Petrol Ofisi Genel Müdürü Mehmet Gültekin, Oksay’ın Özel Kalem Müdürü Mustafa Aydınalp ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreninde duygulu anlar yaşandı. Cenazede 50 yıllık hayat arkadaşını kaybeden Oksay ve torunları Güneş ve Gökçe Oksay gözyaşlarına hakim olamadı.

Kazım Oksay, Mayıs 1983'te Anavatan Partisi Kurucu Üyesi olmuştu. 6 Kasım 1983 seçimlerinde Bolu'dan Milletvekili seçilmiş ve Özal Hükümetinde Devlet Bakanı olarak yer almıştı. Oksay’ın tek evladı olan Prof. Dr. Serhat Oksay ise kanser hastalığına yenik düşerek 14 Ağustos 2015’te vefat etmişti.