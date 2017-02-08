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Bakın ne kadar ödeyeceğiz

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Bakın ne kadar ödeyeceğiz
Anayasa Mahkemesi, yeni kimlik kartının kaybolması halinde vatandaştan alınacak ücrete son noktayı koydu. Kimliğini kaybeden vatandaş 30 lira ödeyecek.

Haber Bülteni

Gerekçeli karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Vatandaşlar yeni kimlik kartına büyük rağbet gösteriyorlar. Peki yeni kimlik kartı için randevu nasıl alınıyor? İşte yanıtı...

"BU BİR ÖNLEM BAKIMA MUHTAÇ VATANDAŞ MAĞDUR EDİLMEYECEK"

İşte Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar:

"Tüm hukuki işlemlerde kullanılması mümkün olan kimlik kartının kaybı ile oluşabilecek kamu zararı, doğumun kanuni süre sonrasında bildirilmesi veya kimlik kartının değiştirilmesi nedeniyle ortaya çıkabilecek kamu zararına göre daha fazla olduğundan kayıp nedeniyle düzenlenecek kimlik kartı için diğer hallere göre daha fazla miktarda bedel alınması öngörülmüştür. Bu suretle kimlik kaybına engel olunması için gereken dikkat ve özenin gösterilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu nedenle, kanun koyucunun kimlik kartının kaybının önüne geçmek amacıyla farklı önlemler ve bu bağlamda diğer hallere göre daha fazla bedel alınmasını öngörmesi haklı bir nedene dayanmakta ve bu kamu yararına hizmet etmektedir. Kuralda Anayasa'nın ölçülülük ilkesine aykırı bir yön bulunmamaktadır. Korunmaya, bakıma, yardıma ihtiyacı olan çocuk, engelli ve yaşlılar ile sosyal hizmetlere ihtiyacı olan kişilerin bedel ödemeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu vatandaşların mağdur olmamaları için gereken önlem de kanun koyucu tarafından alınmıştır. Dava konusu kuralda öngörülen "30 liralık" meblağ idari veya adli ceza niteliğinde değildir. Bu nedenle de iptal talebinin reddi gerekir"

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