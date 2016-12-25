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Bal-Kes, Elazığspor'u farklı geçti!

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Bal-Kes, Elazığspor'u farklı geçti!
TFF 1. Lig'in 16. haftasında Balıkesirpor, Elazığspor'u Oğuzhan, İshak, Burak Çalık ve Bekamenga'nın golleriyle 4-1 mağlup ederek puanını 24'e yükseltti. Elazığspor ise 13 puanda kaldı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Karşılaşma öncesindeki seremoniye iki takım futbolcuları, "Biz Birlikte Türkiyeyiz" yazılı pankartla çıkarken, Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen askerler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Taraftarlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde tezahürat yaptı. 

Balıkesirsporlu oyuncular, her gol sonrası asker selamı verdi.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Serkan Çimen, Mehmet Kapluhan

Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Eray Ataseven, Mehmet Boztepe (Dk. 72 Ndongala), Bekamenga, Okan Alkan, Burak Çalık (Dk. 89 Doğa İşeri), Glumac, Bülent Cevahir, Kethevoama, İshak Çakmak (Dk. 79 Nizamettin Çalışkan)

Elazığspor: Çağlar Şahin Akbaba, Traore (Dk. 84 Ömer Yıldız), Berk Yıldız, Mesut Saray, Onur Güney, Hakan Bilgiç, Binya, Mehmet Yiğit, Çağrı Özkaya, Murat Kalkan, Da Silva

Goller: Dk. 31 Oğuzhan Çapar, Dk. 44 İshak Çakmak (Penaltıdan), Dk. 73 Burak Çalık, Dk. 88 Bekamenga (Balıkesirspor), Dk. 84 Glumac (Kendi kalesine) (Elazığspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Binya (Elazığspor), Dk. 52 Mehmet Boztepe, Dk. 78 Eray Ataseven (Balıkesirspor)

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