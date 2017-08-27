Bal-kes’ten ilk galibiyet

Haber: Semih BAYKAL
STAT: Balıkesir Atatürk
HAKEMLER: Caner Ak, Emin Yıldırım, Furkan Ürün
BALIKESİRSPOR BALTOK: Atilla- Okan, Oğuz, Glumac, Bülent, Mehmet (Dk. 86 Furkan), Cüneyt, Nizamettin, Foxi (Dk. 64 Muhammet Ali), Burak, Abdulkadir (Dk. 90 Oğuzhan)
ALTINORDU: Erce- Kerim, Yusuf Arslan, Seydi, Yusuf Acer, Murat (Dk. 89 Ali Mert), Oğulcan, Serkan (Dk. 90 Fatih), Alican, Barış (Dk. 67 Erdoğan), Mirkan
GOLLER: Dk. 33 Mirkan (Altınordu), Dk. 65 Abdulkadir, Dk. 89 Burak (Balıkesirspor)
SARI KARTLAR: Seydi, Oğulcan (Altınordu), Mehmet (Balıkesirspor)