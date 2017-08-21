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Balık keyfi kötü bitti

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Balık keyfi kötü bitti
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde balık tutmak isteyen kişi, düştüğü çayda boğuldu.

Haber: Erol DEĞİRMENCİ

İlimiz Mudurnu İlçesinde yaşayan 35 yaşındaki Dursun Gürcan isimli vatandaş arkadaşı ile Dağyolu Köyü yolu üzerinde bulunan Aladağ Çayı'na  balık tutmaya gitti. Keyifli keyifli balık tutukları sırada Gürcan, bir anda çaya düştü. Arkadaşının çaya düştüğü gören İmdat Yenen hemen çaya atlayarak arkadaşını kurtarmaya çalıştı. Ancak çabaları yeterli olmayınca Yenen, Jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri, Dursun Gürcan'ın kurtarılması için çalışma başlattı. Çalışma sonucu ekipler, Gürcan'ın cesedini suya düştüğü bölgede yaklaşık 3 metre derinlikte bularak kıyıya çıkarttı.Gürcan'ın cesedi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü.

 

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