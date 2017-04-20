Bartık, sert konuştu

Geredespor forması giyen Gökhan Bartık, maç sonu açıklamalarda bulunarak takıma eleştirilerde bulundu.

Haber: Erol Değirmenci

Gökhan Bartık, Yeniçağa maçını kaybetmelerinin ardından açıklamalar da bulunarak Geredespor camiasına ağır ithamlarda bulundu. Bartık “Her şeyi çok biliyorsunuz. Futbolu sadece siz biliyorsunuz futbolcunun en iyisini siz biliyorsunuz en kötüsünü de haklısınız. Ben Geredespor’a 10 yılımı verdim simdi mutlumusunuz her şeyi çok bilenler. Başkan yine iyi niyetli cebinden para harcasın kimliğinde Gerede yazmayanlara dünyaları dağıt kendi öz evladına gelince sorunlu kötü futbolcu bilmem ne bunları yapanlar başkanın yanında olanlar çünkü başkana bir şey diyemeyiz adam iyi niyetli kim ne derse tamam diyor. Geredespor’da ki futbolu bilen daha doğrusu bildiğini zannedenler Allah aşkına bırakın artık şu kulübün yakasını yanlış anlamayın benim için artık sizin olduğunuz yerde benim olma şansım yok ki bitmiştir benim için helal olsun 10 senedir gönül verdiğim her isi yaptığım bu kulüp hakkında sonunda beni de bitirdiniz ya helal olsun. Seneye İsmail başkan gider başkası gelir yine kandırırsınız yalamaya devam edersiniz. Şunu da söylemeden geçmeyeceğim daha çok söyleyeceğim bildiklerim varda bana kalsın başta hoca olduğunu sanan yanında kimse kalmayınca bana yanaşan ona yanaşan şahıs al iste küme düşürdün takımı diyordun ya bavulu toplar gidersiniz merak etme benim 10 yıllık sevdamdan ayrılmama neden oldun oldunuz hepinize helal olsun. Yine ben bütün sorumluluğu alıyorum merak etmeyin takımın küme düşmesi tamamen benim yüzümden sizin hiç bir suçunuz yok”