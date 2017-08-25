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Baruş idare mahkemesini ziyaret etti

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Baruş idare mahkemesini ziyaret etti
Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu’da yeni hizmete girecek olan Bolu İdare Mahkemesi Başkanlığı ile Bolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Haber: Erol DEĞİRMENCİ

Bolu Valisi Aydın Baruş’u Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal ve Bolu Denetim Serbestlik Müdür Vekili Ömer Erdoğan karşıladı.

Ziyarette Vali Baruş, tadilat çalışmaları devam eden Bolu İdare Mahkemesi Başkanlığı binasındaki çalışmaları inceledi.

Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal’e başarılar dileyen Vali Baruş, yapılacak iş ve işlemler hakkında yetkililerden bilgiler aldı ve Mahkemenin Bolu için hayırlı olması temennisinde bulundu.  

Bolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün iş ve işlemleri hakkında Müdür Vekili Ömer Erdoğan’dan bilgiler alan Vali Baruş, çalışmalarında başarılar diledi. 

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