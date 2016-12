BARUŞ, muhtarlar ve STK’lar ile bir araya geldi

Bolu Valisi Aydın Baruş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın 2017 yılı Mütevelli Heyetinde yer alacak üyelerin seçimine katıldı.

Merkez ve Köy Muhtarları ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin belirlendiği seçimler sonrası Vali Baruş, seçilen üyelere başarılar diledi.

Bolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın 2017 yılı için Mütevelli Heyetinde yer alacak üyelerin seçimi yapıldı. Bolu Valisi Aydın Baruş da seçimlere katılarak seçilen üyeleri tebrik etti.

Merkez Mahalle Muhtarları ile merkeze bağlı Köy Muhtarlarının seçimine katılan Vali Baruş, merkez mahalle muhtarları seçiminde heyete seçilen Tabaklar Mahallesi muhtarı Sedat Altun ile Köy Muhtarları arasından heyete seçilen Yuva Köyü Muhtarı Murat Erdoğan’ı tebrik etti.

Yapılan seçimlerin ardından muhtarlara hitaben bir konuşma yapan Bolu Valisi Aydın Baruş, özetle şu ifadelere yer verdi: Bu önemli seçimde sizlerle beraber olmak istedim. Mütevelli heyetine seçilen muhtarlarımızı kutluyorum. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları bildiğiniz gibi fakir ve muhtaç vatandaşlarımıza yardım için devletimiz tarafından kurulan vakıflardır. Bu vakıflarda da değişik kesimlerden temsilciler bulunuyor. Böylece vatandaşın nabzını daha iyi tutmak, sosyal yardımlardaki eksiklikleri daha iyi tespit etmek ve o eksiklikler ile ilgili onlara gerekli şekilde yardım etmek için çalışılıyor.

“DEMOKRASİNİN İLK BASAMAĞI OLARAK NİTELEYEBİLİRİZ MUHTARLARIMIZI”

Muhtarlık kurumu bizim için çok önemli bir kurum. Özellikle Türkiye’de demokrasinin yerleşmesinde, halk iradesinin yönetime yansımasında çok önemli işlevleri olan bir kurum. Bizde bunun farkındayız. Demokrasinin ilk basamağı olarak niteleyebiliriz muhtarlarımızı. Çünkü yaşam köyden, mahalleden başlıyor. Vatandaşın günlük yaşantısının esas devam ettiği yerler köyler, mahalleler,halkın nabzının tutulduğu esas yer olarak muhtarlık müessesesini tanımlayabiliriz.

“SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ MUHTARLARIMIZA ÇOK BÜYÜK ÖNEM VERİYOR”

Sayın Cumhurbaşkanımız da bildiğiniz gibi muhtarlarımıza çok büyük önem veriyor. Geçen hafta muhtarlar toplantısının 32’incisi Cumhurbaşkanlığı külliyesinde yapıldı. Takdir edersiniz ki bir misafir olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde misafir olmak, Sayın Cumhurbaşkanımızla tanışmak gerçekten büyük bir şeref. O’nun muhtarlık müessesine vermiş olduğu önem ve sizin Sayın Cumhurbaşkanımız gözünde taşımış olduğunuz değeride ifade etmek anlamında da çok önemli bir gösterge olduğunu düşünüyorum.

“VATANDAŞIN GÜNDEMİNDEN SİZLERİN SAYESİNDE HABERDAR OLUYORUZ”

Diğer taraftan vatandaşlarımızla bire bir teması olması münasebetiyle de hem merkezi idarenin eli ayağı niteliğinde hem de belediyelerimizin vatandaşa yönelik yürütmüş olduğu hizmetlerde de en önemli yardımcısı rolünde muhtarlarımız. Dolayısıyla merkezi iradenin bir takım sorunlarda, vatandaşın esas gündeminden haberdar olabilmesisizin aracılığınızla mümkün. Çünkü bizim vatandaşımızla her zaman yüz yüze gelme fırsatımız olmuyor.Sizler her zaman vatandaşla birliktesiniz, sizlerin vatandaşlarımızla her gün yüz yüze gelmeniz münasebetiyle de onların sorunlarını çok daha iyi bildiğiniz kanaatindeyiz. Bizler vatandaşın esas gündeminden sizlerin sayesinde haberdar olabiliyoruz.

“İLETİŞİM AĞINIZI İYİ ÇALIŞTIRIN”

Diğer taraftan siz mahallenizde yaşayan insanların sözcüsü konumundasınız. Vatandaşlarımızın her gün yaşadığı problemleri hem merkezi idare kurumlarına hem de belediyelere ulaştırmada, onlara kolaylık sağlamada çok önemli bir rolünüz var. Muhtarlarımız yerel hizmetlerin belediyedeki takipçisi olmak durumunda. Çünkü onların günlük yaşantısına yönelik, yol, sokak, temizlik, su, kanalizasyon, çevre düzenlemesi, çocukların, yaşlıların, engellilerin sorunlarıyla ilgili olarak sıkıntıların belediyelere aktarılması ve bunların çözümünün sağlanması konusunda da sizlere çok önemli görevler düşüyor. Diğer bir önemli göreviniz ise özellikle mahallerinizde yaşayan fakir, fukara, kimsesizler, engelliler, öksüz ve yetimler ile yaşlılarımızın elinden tutulması. Devletimiz son yıllarda sosyal yardımlar konusunda çok önemli düzenlemeler yaptı. Bu sosyal yardımlardan vatandaşlarımızın gerekli şekilde yararlanması lazım. Bunusağlamak tam anlamıyla mümkün olmuyor. Çünkü bazen vatandaşlarımızın bu yardımlardan haberi olmuyor, engelli vatandaşlarımız bazen dışarı çıkamıyor, kendini anlatamıyor. Bu durumda bu görev sizlere düşüyor. Hatta muhtarlarımızın en önemli görevlerinden biri olarak bunu görüyorum. Yardıma muhtaç kardeşlerimiz varsa onların elinden tutmak ve onları gerekli makamlara ulaşmasını sağlamak veya özellikle de görev ve sorumluluğu olan idarecilerin oraya intikal etmesini sağlamak bizim için hem bir görev hem de bir hayır konusudur. Dolayısıyla bu duruma çok hassasiyetle yaklaşmak lazım. İnsanlarımızın kendilerine sağlanan haklardan haberdar olmaması bizleri üzüyor. Yani aslında biz vazifemizi yapmamışız, gereği şekilde vatandaşlarımıza ulaşamamışız anlamına geliyor.Mahallelerimizde iletişim ağınızı iyi çalıştırın. Esnaflarla, vatandaşlarla camide, kahvehanede biraraya gelin ve onların gündemini iyi takip edin.

“ÇOK ŞÜKÜR Kİ BOLU’DA VATANDAŞIMIZ BU KONUDA ÇOK HASSAS”

Halkın gündemini iyi tutun. İnsanlarımızın yaşadığı sıkıntılar, kamudan şikayetleri, memurlardan şikayetleri, almış olduğu hizmetlerde gördükleri hatalar, aksaklıklar gibi konuları not alır bize iletirseniz çok memnun oluruz. Bu sorunlar bize iletilmediği takdirde bizim sorunlara müdahale etmemiz bazen gecikebiliyor. Bunu önemsememiz lazım. Bir de mahallelerde yeni yerleşim için gelenlerin bildirilmesi. İlimizde kimlerin kaldığını tespit etmemiz için önemli. Kiralama yapan ev sahiplerini bu konuda uyarmalıyız. Mahallenize gelen yabancılarla ilgili bilgileri lütfen çekinmeden emniyetimizle, jandarmamızla paylaşın. Ülkemiz biliyorsunuz ki çok iğrenç ve kalleşçe terör saldırılarına maruz kaldı. Kendimizi emniyette hissetmemiz için, huzurlu bir yaşam sürmemiz için güvenlik görevlileri ile birlikte güvenliğimizi sağlamamız gerekiyor. Çünkü emniyetin, jandarmanın her mahalleyi, her köyü birebir kontrol etmesi sağlıklı bilgi alması her zaman mümkün olmuyor. . Bu konudaki birebir yardımcımız sizlersiniz. Özellikle son günlerde artan bombalı saldırılar nedeniyle bazı konuların üzerinde hassasiyetle durmamız lazım. Bunlardan en önemlisi de mahalleniz sokaklarında dolaşan yabancılar varsa, şüpheli araçlar varsa bunların vakit geçirilmeden emniyete, jandarmaya bildirilmesi lazım. Çok şükür ki Bolu’da vatandaşlarımız bu konuda çok hassas. Bu hassasiyeti biraz daha artırırsak, ilimizin huzurunu bozmak isteyen kalleşçe planları olanlara da fırsat vermemiş oluruz.

GÜNLÜK KİRALANAN EVLER KONUSU

Bir önemli konu da günübirlik kiralanan evler konusu. Bildiğiniz gibi konutlar belirli bir süre kiraya veriliyor ama bunun haricinde de günlük dairesini kiraya verenler var. Bunların tespiti noktasında çalışıyoruz. Bunun için yeni düzenleme yapıldı. Otel, konaklama veya kiralanan yerde bir kişi bile kalsa bunu bildirme zorunluluğu getirildi ve bunlara Emniyet ve Jandarmanın Kimlik Paylaşım Sistemine bağlanması için 20 Ocak’a kadar süre tanındı. Bu tarihten sonra emniyet ve jandarmayla bağlantısını sağlamayan olursa çok ağır cezalar getirildi. Yani kiralamayı yaptığı halde veya gecelik konaklama yaptırdığı halde ev veya tesis fark etmez, bu bağlantı yapılmadıysa ilgililer çok ağır para cezalarına maruz kalacak. Buna dikkat edilmesi lazım. Günlük kiralama yapılan yerler hepimizin güvenliği açısından da risk oluşturuyor. Çünkü gelen gideni takip noktasında sıkıntılar yaşanıyor. Bunun için mahallenizde bu tür yerler varsa bunları emniyet veya jandarmayla paylaşın.

SİVİL TOPLUM KURULUŞU TEMSİLCİLERLİYLE BİR ARAYA GELDİ

Vali Baruş Köy muhtarları ile yapılan toplantıdan sonra, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın Mütevelli Heyeti üye seçiminde bulunan sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılan seçimde, Fakir ve Muhtaçlara Yardım Derneği ile Köroğlu Engelsiz Derneği’nin temsilcilerini tebrik eden Vali Baruş, “Sivil toplum kuruluşlarımız demokrasinin ülkemizde yerleşmesi bakımından, vatandaşların, düşüncelerini, görüşlerini yansıtması bakımından son derece önemli kuruluşlar. Biz Bolu’da sivil toplumun güçlü olmasını temenni ediyoruz ama bunun iyi bir düzeyde olduğunu Bolu için söyleyemeyiz. Bolu’da STK’lar yeterince güçlü değil. Bir de sivil toplum kuruluşlarımız bir takım faaliyetleri gerçekleştirirken daha aktif olmalılar diye düşünüyorum. Kamuoyuna düşüncelerini yansıtırken daha gür bir ses çıkarsa bizim için de yol gösterici olur. Çünkü gerek merkezi yönetim gerek yerel yönetimler bir takım adımlar atarken sizin görüşlerinize de ihtiyaç duyuyor. Ben şahsen her gün günlük gazetelerden STK’lar ile ilgili haberleri takip ediyorum. İnşallah bundan sonraki çalışmalarınız daha başarılı geçer. Bolu’da sivil toplum daha yaygınlaşır,daha güzel projelere imza atarsınız. Her kuruluşumuzun görüşü benim için değerlidir. Demokraside herkes görüşünü açıkça ifade etmelidir. Bu cesareti kendimizde bulabilmemiz lazım. Ben tekrar seçimin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

HEM MUHTARLARI HEM STK’LARI DİNLEDİ

Vali Baruş seçimlerin ardından hem muhtarların hem de sivil toplum kuruluşlarının görüşlerini dinledi ve bol bol not alarak konularla ilgileneceğini katılımcılara iletti.