Baruş, yerini korudu

Resmi gazetede yayınlanan Valiler Kararnamesi ile 40 ilin valisi değişti. Bolu Valisi Aydın Baruş ise yerini korudu.

Haber: Görkem Aydın

Bakanlar Kurulu’nun 13 Haziran 2017 tarihli kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onayının ardından resmi gazetede yer aldı. Yeni valiler kararnamesine göre, 20 ilin valisi merkeze alındı, 20 ile yeni vali atandı, 19 il valisi ise yer değiştirdi. Bolu Valisi Aydın Baruş, kararnamede yer almayarak Bolu’da kaldı.

Resmi Gazete’de yer alan Bakanlar Kurulu’nca hazırlanan kararname sonrasında

Merkeze çekilen valiler;

İçişleri Bakan Yardımcısı Sebahattin Öztürk,

Ağrı Valisi Musa Işın,

Amasya Valisi İbrahim Özefe,

Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak,

Çankırı Valisi Mesut Köse,

Denizli Valisi Ahmet Altıparmak,

Eskişehir Valisi Azmi Çelik,

Iğdır Valisi Ahmet Turgay Alpman,

Karaman Valisi Süleyman Tapsız,

Malatya Valisi Mustafa Toprak,

Muğla Valisi Amir Çiçek,

Niğde Valisi Etcan Peynircioğlu,

Osmaniye Valisi Kerem Al,

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş,

Samsun Valisi İbrahim Şahin,

Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna,

Tokat Valisi Cevdet Can,

Uşak Valisi Ahmet Okur

Van Valisi İbrahim Taşyapan

Atanan valiler;

Kilis Valisi İsmail Çataklı İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına,

Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz Afyonkarahisar Valiliğine,

Bilecik Valisi Süleyman Elban Ağrı Valiliğine,

Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger Aydın Valiliğine,

Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu Bitlis Valiliğine,

Giresun Valisi Hasan Karahan Denizli Valiliğine,

Kocaeli Valisi Hasan Bahri Güzeloğlu Diyarbakır Valiliğine,

Mersin Valisi Özdemir Çakacak Eskişehir Valiliğine,

Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy Kocaeli Valiliğine,

Zonguldak Valisi Ali Kaban Malatya Valiliğine,

Şırnak Valisi Ali İhsan Su Mersin Valiliğine,

Kırklareli Valisi Esengül Civelek Muğla Valiliğine,

Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım Muş Valiliğine,

Muş Valisi Seddar Yavuz Ordu Valiliğine,

Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu Sakarya Valiliğine,

Tunceli Valisi Osman Kaymak Samsun Valiliğine,

Adıyaman Valisi Abdullah Erin Şanlıurfa Valiliğine,

Karabük Valisi Mehmet Aktaş Şırnak Valiliğine,

Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu Van Valiliğine,

Bitlis Valisi Ahmet Çınar Zonguldak Valiliğine,

Merkez Valisi Mehmet Tekinarslan Kilis Valiliğine

İstanbul Valiliği Vali Yardımcısı Nurullah Naci Kalkancı Adıyaman Valiliğine,

Tavas Kaymakamı Osman Varol Amasya Valiliğine,

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Bilmez Ardahan Valiliğine,

İznik Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan Bayburt Valiliğine,

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın Bilecik Valiliğine,

Mamak Kaymakamı Ali Mantı Bingöl Valiliğine,

Akdeniz Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş Çankırı Valiliğine,

Hukuk Müşaviri Çetin Oktay Kaldırım Elazığ Valiliğine,

Nizip Kaymakamı Harun Sarıfakıoğlulları Giresun Valiliğine,

Osmangazi Kaymakamı Enver Ünlü Iğdır Valiliğine,

Mülkiye Başmüfettişi Kemal Çeber Karabük Valiliğine,

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Fahir Meral Karaman Valiliğine,

Gaziosmanpaşa Kaymakamı Yaşar Karadeniz Kastamonu Valiliğine,

Bağcılar Kaymakamı Orhan Çiftçi Kırklareli Valiliğine,

Pendik Kaymakamı Yılmaz Şimşek Niğde Valiliğine,

Mülkiye Başmüfettişi Ömer Faruk Coşkun Osmaniye Valiliğine,

Ezine Kaymakamı Ali Fuat Atik Siirt Valiliğine,

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ömer Toraman Tokat Valiliğine,

Kadıköy Kaymakamı Tuncay Sonel Tunceli Valiliğine

Sincan Kaymakamı Salim Demir Uşak Valiliğine atandı.