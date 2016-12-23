BARUŞ’dan taksicilere ziyaret

Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Valilik binası arkasında bulunan Dörtyol Taksi Durağı’nı ziyaret ederek, taksicilerle sohbet etti.

Bir toplantı yapmak üzere Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne giden Bolu Valisi Aydın Baruş, Dörtyol Taksinin önünden geçtiği sırada taksicilere hayırlı işler temennisinde bulundu. Bu esnada da taksicilerin çay içme talebinde bulunması üzerine, katılacağı toplantının ardından geleceğinin sözünü veren Vali Baruş, katıldığı toplantının ardından taksicilerle bir araya geldi.

Vali Baruş’a İl Emniyet Müdürü İbrahim Özel ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Timuçin Erem de eşlik etti.

Taksicilerle sohbet eden Vali Baruş, onlarla birlikte çay içerek koyu bir sohbet gerçekleştirdi.

İÇERİDE TAKSİCİ KALMADI

Ziyaret esnasında ilginç bir anda yaşandı. Taksiciler ile çay içip sohbet eden Vali Baruş, bir ara tüm taksicilerin işe çıkmasının ardından taksi durağında ev sahipleri olmadan kaldı. İşe giden taksicilerin gelmesiyle sohbet devam ederken, taksiciler, “Valimizin ayağı uğurlu geldi. Bir ara Valimizi yalnız bıraktık ama o halden anlayan bir insan. Kendisine bizleri ziyaret ettiği için teşekkür ediyoruz” dediler.