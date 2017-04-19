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Başkan Abdullah Abat, “Huzur ve mutluluğu yaşıyoruz”

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Başkan Abdullah Abat, “Huzur ve mutluluğu yaşıyoruz”
MÜSİAD Bolu Şube Başkanı Abdullah Abat Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; “Âlemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in doğumunun 1447. yıl dönümünü idrak etmenin sevincini, huzurunu ve

Haber: Erdal Tanrıverdi

Abat, açıklamasının devamında şu görüşlere yer verdi; Peygamber Efendimizin dünyaya gelişini kutlayacağımız Kutlu Doğum Haftasındaki en büyük amaç, yüce dinimiz İslâm'ı ve onun Peygamberi Hz. Muhammed'i daha iyi anlayıp, idrak edebilmektir. Hz. Peygamber Efendimiz, kabile asabiyetinin, zulmün ve haksızlığın en üst seviyeye çıktığı bir zamanda, tüm kötülüklere ve olumsuz davranışlara karşı insanlığa, sonsuza kadar huzurlu, mutlu, yaşanabilir bir hayat ve dünya düzeni hazırlamıştır.

Rahmet, sevgi, hoşgörü ve adalet gibi erdemli değerleri kişiliğinde toplamış olan Peygamber Efendimiz, hayatı boyunca insanları doğruluğa, iyiliğe ve yardımlaşmaya teşvik ederek, 'Doğru olunuz; doğruluğa yöneliniz' sözüyle, asırlar öncesinden insanlığa yüksek bir ahlâk dersi vererek, onları olgunluğa davet etmiştir.

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed'in günümüzde daha iyi anlaşılmasına, örnek hayatının tatbik edilmesine çok ihtiyaç vardır. Peygamberimizin doğumunun üzerinden geçen yaklaşık 14 asra rağmen, O'nun sözleri, tavsiyeleri, yaşayış ve hayatı algılama biçimi herkes için, özellikle sorumluluk taşıyanlar açısından çok önemli öğütler içermektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle Kutlu Doğum Haftası'nın kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesi dileğiyle tüm vatandaşlarımıza ve İslâm âlemine hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

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