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BAŞKAN BOLU’YU BÜYÜKŞEHİR YAPMAYA KARARLI

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BAŞKAN BOLU’YU BÜYÜKŞEHİR YAPMAYA KARARLI
Bolu’nun ve ilçelerinin Belediye Başkanları, Bolu’yu büyükşehir yapabilmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Bu konuda en çok çalışanlar arasında bulunan Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, son olarak Gebze’de hemşerilerinden destek istedi.

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Milletvekillerinin, büyükşehir kapsamında olmayan illerde hizmetlerin götürülmesinde sıkıntı yaşandığı, farklı imar kararları alındığını belirtmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu sorunu biz de tespit ettik. Yeni bir düzenleme yapacağız. Büyükşehir olmak için aranan nüfus rakamı 300 bine düşürülecek. Büyükşehir sayısı 50-60'ı bulabilir. Büyükşehir merkez belediyeler güçlendirilecek” diyeli az bir süre geçerken 300 bin nüfusu yakalaması için çok az bir eksiği olan Bolu’nun tüm Belediye Başkanları harekete geçti. Bu konuda en çok çalışan Belediye Başkanlarından birisi ise Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ.  

 

Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, Gebze’de Seben Derneği Gebze Temsilciğinin ev sahipliğinde 50 hemşerimiz ile bir araya gelerek kendilerine Bolu’nun büyükşehir olabilme yolundaki nüfus kriterini yakalayabilmesinin öneminden bahsetti. Büyük şehir olma noktasında hemşerilerinden destek istediğini dile getiren ve yardımlarını talep eden Özbağ, Seben Derneği Gebze Temsilcileri Ayhan Aslı, Metin Özcan, Bülent Akkaya, Ali İhsan Mutluer ve yoğun ilgi ve alaka gösteren hemşerilerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

Birleşik Medya Ajans (BMA)

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