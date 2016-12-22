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BAŞKAN BULUT BÜYÜK DUA ALDI

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BAŞKAN BULUT BÜYÜK DUA ALDI
Soğuk kış günlerinde, Mengen’de yalnız yaşayan ve evi olmayan Ramazan K.’ya, Mengen Belediyesi tarafından ev tahsis edildi. Belediye Başkanı Turhan Bulut’un duyarlılığı takdir topladı.

Mengen’de tek başına yaşayan ve kırk yıldır kendi imkanları ile kırsal alanlarda, dağlarda, kulübelerde derme çatma yerlerde yaşam mücadelesi veren Ramazan K., Belediye Başkanı Turhan Bulut tarafından Mengen’de başını sokabileceği bir eve yerleştirildi. Belediye Başkanı Turhan Bulut’un ve duyarlı vatandaşların girişimleri ile Belediyenin tahsis ettiği küçük eve yerleşen Ramazan K. için hayırseverler seferber oldu. Belediye görevlileri elbirliği ile yeni konutuna yerleşmesi için Ramazan K.’ya yardımcı oldular. Ramazan K. ise sevincini çevresi ile paylaşmaya çalıştı ve teşekkür dileklerini iletti.

Birleşik Medya Ajans (BMA)

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