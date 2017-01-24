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BAŞKAN BULUT” SAĞLIKLI ORTAMLARDA ALIŞVERİŞ İMKANI SAĞLAYACAĞIZ”

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BAŞKAN BULUT” SAĞLIKLI ORTAMLARDA ALIŞVERİŞ İMKANI SAĞLAYACAĞIZ”
Mengen Belediyesi, Kapalı Pazar yerini daha etkin kullanabilmek için genişletme ve yenileme çalışmalarına başladı.

Kapalı Pazarların esnaflar ve ilçe halkı için büyük önem taşıdığını belirten Mengen Belediye Başkanı Turhan BULUT, “Mengen halkının modern yaşam alanlarına kavuşmalarını sağlayacak projelerimizin önemli bir unsuru olan Kapalı Pazarlar, hem ilçe sakinlerimizin sağlıklı ortamlarda alışveriş yapabilmelerini sağlıyor hem de esnafımıza hak ettiği çalışma mekânlarını sunuyor. Kapalı Pazar alanımızı daha da genişleterek ilçe sakinlerimizin yaz-kış her türlü altyapıya sahip, sağlıklı ortamlarda alışveriş yapabilmelerini sağlayacağız. Şuanda Pazar alanımızı hem genişletiyor hem de düzenleme çalışmaları yapıyoruz. İlerleyen günlerde de etrafını kapatacağız. Hemşerilerimizin pazar alışverişlerini daha keyifli hale getireceğiz” dedi. BMA

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