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Başkan Çevik kendisi karne almış gibi sevindi

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Başkan Çevik kendisi karne almış gibi sevindi
Taşkesti Belediye Başkanı Saim Çevik, karne günü okulları ziyaret ederek, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Ayrıca Başkan Çevik, karnelerdeki notların sadece öğrencilere ait olmadığının da altını çizdi.

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Okulları ziyaret ederek öğrencilerin karne sevincine ortak olan Taşkesi Belediye Başkanı Saim Çevik, tatili ve karneleri değerlendirirken, “Saygıdeğer öğretmenlerimiz, sevgili öğrencilerimiz ve değerli veliler; özveriyle sürdürülen bir öğretim yılını daha yarıladınız. Öğrencilerimizin ve anne-babaların heyecanla beklediği karnelerle birlikte iki haftalık bir tatil dönemine de girmiş bulunuyoruz. Başarılı öğrencilerimizi gönülden kutluyor, karnesinde zayıf not olan öğrencilerimize de düzeltmeleri için fırsat verilmesini diliyorum. Karneler sadece öğrencilere değil; öğretmenler, veliler ve öğrencilere aittir. Öğrencilerimizin eksikliklerini başarısızlık olarak düşünmeden ve onları üzmeden bu tatilin ikinci döneme hazırlık olacağı inancındayım. Tüm öğretmen, öğrenci ve velilere iyi tatiller diliyor saygılar sunuyorum” dedi. BMA

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