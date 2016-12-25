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BAŞKAN ÖZBAĞ İLGİDEN MEMNUN

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BAŞKAN ÖZBAĞ İLGİDEN MEMNUN
Seben Derneği tarafından Bolu Termal Otel’de düzenlenen kaynaşma yemeğine 900 kişi katılırken Belediye Başkanı Özbağ, yoğun ilgiden dolayı, katılım gösteren herkese ayrı ayrı teşekkür etti.

Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ, "Kıymetli hemşerilerim, düzenlenen yemeğe yoğun ilgi göstererek Sebenlilerin birbirine olan bağlılığını bir kez daha göstermiş oldular. Bizim için büyük önem taşıyan bu gecede bizleri yalnız bırakmayan Sayın Bolu Valimiz Aydın Baruş, Ak Partı İl Başkanımız Nurettin Doğanay, Bolu Belediye Başkanımız Alaaddin Yılmaz, Belediye Başkanlarımız, Başkan Yardımcılarımız, tüm kurum müdürlerimize yürekten teşekkür eder saygılarımı sunarım. Bu muazzam geceyi hazırlayarak gönlü Seben, dili Seben olan, Seben sevdalısı kardeşlerimi bir araya getiren  Seben Derneği Başkanı Selami Eryılmaz ve yönetim kuruluna, Seben Derneği Bolu Şube Başkanı Zekeriya Ünalan ve yönetim kuruluna, bütün Seben Derneği ailesine teşekkür ederim. Ne sen ne ben önce vatan" ifadelerine yer verdi.

Birleşik Medya Ajans (BMA)

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