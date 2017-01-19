Başkan Özbağ'dan Spora Destek

Seben Belediyesinden Seben Çok Programlı Anadolu Lisesine spor malzemesi yardımı yapıldı.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ Seben Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin kendisini ziyareti esnasında spor müsabakalarına hazırlandıklarını fakat okullarında spor malzemesi eksiğinin bulunduğunu belirtmeleri üzerine “Okulunuzun , sizlerin eğitimi ve öğretiminde kullanılacak ne eksiği varsa bizler o eksiklikleri gidermek için varız“dedi ve bildirilen eksik spor malzemeleri Seben Belediyesi tarafından alındı.

Başkan Özbağ Seben Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin daha iyi şartlarda spor yapabilmeleri,spor müsabakalarda eksiksiz Seben i temsil edebilmeleri adına alınan 12 adet spor ayakkabısı,12 adet eşofman takımı,12 adet forma,dizlik,4 adet top ve kaleci eldiveninden oluşan spor malzemelerini bugün saat 11.00 de Seben Çok Programlı Anadolu Lisesinde düzenlenen program ile futsal takımı öğrencilerine takdim etti. Futsal takımından büyük başarıda beklediğini dile getiren Özbağ “Bizler Sebenimizin evlatları için elimizden gelenin en iyisini yapmaya her zaman varız siz isteyin…Bizim sizden isteğimiz ise çok çalışmanız,başarmanız,kazanmanız”dedi.Başkan Özbağ Okul idaresine ve Beden Eğitimi Öğretmeni Ahmet Üstün’ü de bu zamanda gençleri aşırı sosyal medya bağlılığı ve diğer alışkanlıklardan koruyacak olan sporu ön planda tutarak onların güdülemesi ve daha çok heveslenmesi adına okulda futsal takımı kurup gösterdiği gayretlerden dolayı teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Seben Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür V. Akın Öztürk “Belediye Başkanımız Süleyman Özbağ spor araç gereçleri konusunda bize bir jest yaptı. Sizlere spor malzemelerini armağan ediyor. Bu ve bunun dışında da öğrencilerin yararına olan her etkinlikte yanımızda olan, okullarımızı yakından takip edip ihtiyaçları tespit eden Başkanımıza teşekkür ediyorum. Sizlere düşende çok çalışmak,kupalar ile okulumuza dönmektir”dedi.

Başkan Özbağ ve öğrenciler program sonunda hatıra fotoğrafı çektirerek günü ölümsüzleştirip teşekkürlerini ilettiler.

Birleşik Medya Ajans (BMA)