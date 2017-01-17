BAŞKAN SUSTURUCULARI AYARLADI

Boluspor`da Emre Kılınç`ın Sivasspor`a transfer olması ile beraber çatlak sesler meydana gelirken Başkan Necip Çarıkcı bombaları patlatarak bu sesleri susturmak istiyor

Haber: Adem ÇELEN

Boluspor camiası Emre Kılınç`ın transferi ile ikiye bölündü. Bir kısımı Emre`nin gitmemesi gerektiğini savunurken diğer kısım ise Emre Kılınç`ın bonservisi ile satılmasını doğru bulduğunu savundu. Ancak oluşan çatlak seslere karşı Boluspor yönetimi ikinci planı devreye soktu. Kırmızı beyazlılar Brezilyalı bir oyuncuyu takıma katmak için kolları sıvarken Alanyaspor`dan Efecan Karaca ve Karabükspor`dan İlhan Depe içinde nabız yokluyor.

Emre`yi satarak belirledikleri hedeften sapmadıklarını hatta bu transferin Boluspor`un yararına olduğunu söyleyen Başkan Çarıkcı`nın önümüzdeki günlerde Emre`yi aratmayacak bir transferi takıma kazandırması bekleniyor.