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BAŞKAN SUSTURUCULARI AYARLADI

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BAŞKAN SUSTURUCULARI AYARLADI
Boluspor`da Emre Kılınç`ın Sivasspor`a transfer olması ile beraber çatlak sesler meydana gelirken Başkan Necip Çarıkcı bombaları patlatarak bu sesleri susturmak istiyor

Haber: Adem ÇELEN

Boluspor camiası Emre Kılınç`ın transferi ile ikiye bölündü. Bir kısımı Emre`nin gitmemesi gerektiğini savunurken diğer kısım ise Emre Kılınç`ın bonservisi ile satılmasını doğru bulduğunu savundu. Ancak oluşan çatlak seslere karşı Boluspor yönetimi ikinci planı devreye soktu. Kırmızı beyazlılar Brezilyalı bir oyuncuyu takıma katmak için kolları sıvarken Alanyaspor`dan Efecan Karaca ve Karabükspor`dan İlhan Depe içinde nabız yokluyor.

Emre`yi satarak belirledikleri hedeften sapmadıklarını hatta bu transferin Boluspor`un yararına olduğunu söyleyen Başkan Çarıkcı`nın önümüzdeki günlerde Emre`yi aratmayacak bir transferi takıma kazandırması bekleniyor.

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