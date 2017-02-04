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Başkan Uzunoğlu 'evet' diyecek

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Başkan Uzunoğlu 'evet' diyecek
Belediye Başkanımız Hasan Uzunoğlu, anayasa değişikliğine yönelik referandum için Nisan ayında yapılacak halk oylamasında kararının 'evet' olduğunu bildirdi.

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu, yaptığı açıklamada, anayasa değişikliği referandumunda şahsı ve temsil ettiği kurum adına kararlarının 'evet' olduğunu açıkladı.
 

Başkan Uzunoğlu açıklamasında şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımızın bizler devamlı izindeyiz. Cumhurbaşkanımız büyük bir devlet adamıdır. Bizim onunla olan gönül birlikteliğimizde devam etmektedir. Bu nedenle Yeniden Yükseliş için, Yeniden Diriliş için, Vatan için, Millet için, İstikrar için yapılacak referandumda oyumuzu evet olarak kullanacağız ve desteklerimizi göstereceğiz" dedi.

Başkan Uzunoğlu, "Ülkenin, devletimizin ve milletimizin istikrarı için düzenlenen yeni anayasa paketinde 'evet' çıkması halinde ülkemiz, milletimiz ve devletimiz bundan sonraki süreçte çok daha istikrarlı bir şekilde yol alacaktır ve ülkemizin önü dahada açılacaktır" diye konuştu.

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