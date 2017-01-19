BAŞKAN UZUNOĞLU’NDAN SOSYAL BELEDİYECİLİK ÖRNEĞİ

Dörtdivan Belediye Başkanı Hasan Uzunoğlu, ilçedeki hastaları ziyaret ederek moral oluyor ve bir isteklerinin olup olmadığını soruyor. Başkan Uzunoğlu son olarak, Ali Fidan ve Osman Kırıkoğlu’nu evinde ziyaret etti.

Belediye hizmetlerinin yanı sıra Sosyal Belediyecilik anlayışı ile göreve geldiği günden buyana düzenli hasta ziyaretleri gerçekleştiren Belediye Başkanı Hasan UZUNOĞLU, bu hafta Çavuşlar Mahallesi Hatipler Caddesinde doğuştan engelli olarak yaşamını sürdüren Eyüp Fidan’ın oğlu Ali Fidan’ı (42 yaşında) evinde ziyaret ederek hasbıhal etti. Başkan UZUNOĞLU, daha sonrasında yine Çavuşlar Mahallesi Gerede Caddesi üzerinde ikamet eden çarşı esnaflarından Halil İbrahim Kırıkoğlu’nun Babası Osman Kırıoğlu ‘nu (89 yaşında) evinde ziyaret ederek sohbet etti ve hastalarımız için şifa diledi. BMA