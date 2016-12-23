  • BIST 77.188
  • Altın 127,620
  • Dolar 3,5068
  • Euro 3,6643
  • Bolu -3 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 1 °C

Başkan Yılmaz, Facebook’ta soruları yanıtladı

»
Başkan Yılmaz, Facebook’ta soruları yanıtladı
Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden gerçekleşen canlı yayında takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Yayında adeta soru yağmuruna tutulan Yılmaz,  yüzlerce soru yanıtlayarak tüm merak edilenlere açıklık getirdi.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Basın Yayın Birimi’nce gerçekleştirilen 2. Sosyal Medya Buluşması ile dün akşam sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki takipçileriyle 2. kez canlı yayında buluştu.

Tüm sorulara cevap vermeye çalıştı

Bolu Belediyesi resmi Facebook sayfası üzerinden gerçekleştirilen yayını binlerce kişi takip etti.   Moderatörlüğünü Basın ve Yayın Birim Sorumlusu Ayşe Atılgan’ın yaptığı canlı yayın 2 saat sürdü.

Yayında kaldığı sürede adeta soru yağmuruna tutulan Belediye Başkanı Yılmaz, kendisine iletilen tüm sorulara içtenlikle cevap verdi.

Belediye Başkanı Yılmaz ile takipçilerinin buluştuğu Facebook canlı yayını, Bolu’nun yanı sıra Türkiye’nin farklı şehirlerinden hatta Kosova’dan bile izlendi. Canlı yayında 70 bin 492 Facebook kullanıcısına erişim sağlandı, takipçiler Başkan Yılmaz’a 500’ün üzerinde soru veya destek mesajı iletti.

Sosyal medya kullanıcıları,  gelecek ay yapılması planlanan 3. Sosyal Medya Buluşması’nın tarih ve saati hakkında Bolu Belediyesi resmi Facebook hesabını (www.facebook.com/bolubelediyesi)   veya www.bolu.bel.tr adresini takip edebilirler.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ATEŞ MESLEKİ YETERLİLİĞİN ÖNEMİNİ ANLATTI23 Aralık 2016 Cuma 10:08
  • 2017'de 113,5 gün tatil var23 Aralık 2016 Cuma 10:04
  • Davarcıoğlu, Bolu yöresel kumaşları konferansına katıldı23 Aralık 2016 Cuma 09:59
  • BİN 465 KİŞİ BAŞVURDU22 Aralık 2016 Perşembe 19:11
  • Ordu mensuplarına yurt dışı yasağı22 Aralık 2016 Perşembe 19:07
  • FETÖ’den gözaltına alınan askerler adliyeye sevk edildi22 Aralık 2016 Perşembe 15:41
  • Narven kariyer günlerine büyük ilgi22 Aralık 2016 Perşembe 15:40
  • Yatırımcının Zincilerinden Kurtulması22 Aralık 2016 Perşembe 15:36
  • Öğrenciler Halep ve şehitler için yürüdü22 Aralık 2016 Perşembe 15:17
  • BOLU’YA 3 MİLYONLUK EK ÖDENEK22 Aralık 2016 Perşembe 12:22
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim