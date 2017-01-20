Başkandan sürpriz ziyaret

2009’dan beri sağlık sorunları yaşayan binlerce vatandaşı ziyaret ederek zor anında destek olan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, üç ay önce hayati bir ameliyat geçirerek sağlığına kavuşan 12 yaşındaki ilköğretim öğrencisi Ebrar Dilanur'a sürpriz bir

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Bolu Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce organize edilen "hasta ziyaretleri" ile 8 yılda 3 binden fazla kişiyi evlerinde ziyaret eden Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, aralarında kısa süre önce kalp krizi geçiren AK Parti Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Ahmet Eker'in de bulunduğu 9 kişiyi ziyaret etti.

Perşembe günü gerçekleşen ziyaretlerde Belediye Başkanı Yılmaz'a diğer kurum temsilcileri ve AK Parti kadrolarından oluşan kalabalık bir heyet eşlik etti.

Başkan Yılmaz, ziyaretlerde bir araya geldiği AK Partili siyasetçi Eker ile diğer hastalara acil şifalar diledi.

Dilanur’a moral aşıladı

Ziyaret edilenler arasında doktorların beyin tümörü teşhisi koyduğu ve üç ay önce gerçekleşen ameliyatla sağlığına kavuşan Mevlana İlköğretim Okulu 7'nci sınıf öğrencisi Ebrar Dilanur Özbey'de yer aldı.

Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Kürkçüler Mahallesi TOKİ konutlarındaki evinde bir araya geldiği 12 yaşındaki Ebrar Dilanur ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ebra Dilanur'un sağlık durumu hakkında aileden bilgiler alan Başkan Yılmaz, ayrıca genç kız ve kardeşleri ile de yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler armağan etti. Eğitimci bir ailenin kızı olan Ebra Dilanur Özbey de anlamlı ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ve beraberindekilere teşekkür etti.

Anlamlı ziyaretlerde Sağlık İl Müdür Yardımcısı Şerife Koçyiğit, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Şevki Erkal ve İdari İşler Başkanı Erdal Dilekçi, Aile ve Sosyal Politiklar İl Müdür Vekili Timuçin Erem, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Seçkin Özgen, İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Taner Laçin, Abant İzzet Baysal Tıp Fakültesi Sağlık Bakım Hizmetleri Başkanı Songül Yorgun, Bolu Belediyesi kurum hekimi Gülsüm Öncü ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nda görevli inceleme görevlisi Zekeriya Bayam hazır bulundu. Ayrıca AK Parti'yi temsilen Bolu İl Yönetim Kurulu Üyesi Emine Aydemir, İl Gençlik Kolları Başkanı Taha Furkan Sönmezel, İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Canan Akbay ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Sema Yeşilbağ'da ziyaretlerde Belediye Başkanı Yılmaz’a eşlik etti.