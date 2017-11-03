Başkandan taraftara çağrı

TFF 1. Lig'de sıkıntılı günler geçiren Boluspor'un Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı, bu hafta oynayacakları Samsunspor maçında kırmızı-beyazlı taraftarlardan destek istedi.

Kulüp binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çarıkçı, teknik direktör değişikliği yaptıklarını hatırlatarak, "Boluspor'un kötü gidişi devam etmeyecek. Bunu da deplasmanda oynamış olduğumuz Çaykur Rizespor maçında gördük. Bu maçta Boluspor 90 dakika iyi oynadı, iyi mücadele etti, gol pozisyonları buldu. Penaltımız verilmedi. Yenilmemize rağmen sergilenen futbol ve saha içerisindeki mücadele ilerisi için umut verdi” dedi.

Başkan Çarıkçı, takımda sakatlığı bulunan 9 futbolcunun iyileştiğini belirterek, "İnşallah bu hafta Samsunspor maçını kazanacağız. Bu maçta taraftarımızdan destek bekliyoruz. Boluspor'a iyi günde değil, kötü günde sahip çıkmak gerekiyor. Önemli olan Boluspor. Bu hafta 3 puan alarak, yavaş yavaş gücümüzü göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Kırmızı-beyazlı ekip, 11. hafta maçları öncesi 8 puan ve gol averajıyla 15. sırada bulunuyor.