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Başkanlardan güzel bir imza

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Başkanlardan güzel bir imza
Belediye-İş Sendikası ve Karacasu Belediyesi arasında Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Karacasu Belediyesi Meclis Salonu’nda imzalanan protokole Karacasu Belediyesi adına Belediye Başkanı Celal Beydili, sendika adına da Sinan Ay imza attı. Beydili ile 2 oturumda anlaşmaya vardıklarını söyleyen Ay, işçilerin yevmiyelerinin bu sözleşme ile 100 TL’da dengelendiğini belirtti.

 

Karacasu Belediyesi’nde görev yapan 13 Belediye İş Sendikası çalışanının imzalanan protokolle sözleşmesi tazelendi. Sözleşmeye göre tüm işçilerin yevmiyeleri aldıkları zamla 100 TL’de eşitlendi.

 

SÖZLEŞME 3 YIL DEVAM EDECEK

Karacasu Belediye Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı Celal Beydili ve Belediye İş Bolu Şube Başkanı Sinan Ay tarafından imzalanan sözleşme 3 yıl boyunca devam edecek.

 

BEYDİLİ İLE GÖRÜŞMELER 2 OTURUM SÜRDÜ

Sözleşme görüşmelerinin 2 oturum sürdüğünü ve işçinin hakkını gözeten bir sözleşme hazırlandığını söyleyen Ay, Karacasu Belediye Başkanı Beydili’nin emeğe saygı duyduğunu ifade etti.

 

“BEYDİLİ EMEĞE SAYGI DUYUYOR”

Ay, “2017-2020 Toplu İş Sözleşmesi’nin hayırlı olmasını dilediğini belirterek Belediye Başkanı Beydili’nin kendilerinin büyüğü olduğunu söyledi ve “Başkanımıza emeğe saygı duyduğu için teşekkür ediyoruz. Sözleşmemizi 2 oturumda hazırladık. 13 belediye işçimiz bu sözleşmeden faydalanacak. Bu sözleşme ile tüm işçilerimizin yevmiyeleri 100 TL’de eşitlenmiş oldu. Çalışanlarımızın rızasıyla hazırlanan bir sözleşme oldu” diye konuştu.

 

“BİZ DE İŞÇİLİKTEN GELDİK”

Karacasu Belediye başkanı Celal Beydili de belediyede çalışan işçilerin 24 saat hizmet verdiğini söyleyerek kendisinin de işçilikten geldiğini hatırlattı ve “3 senelik bir sözleşme oldu bu. Belediye çalışanlarımız acil ihtiyaç olduğu takdirde gece de günün 24 saati hizmet veriyor. Biz hem belediyenin hem çalışanların haklarını gözettik ve ona göre bir sözleşme hazırladık. Biz de işçilikten geldik. Tüzüğü, kanunu biliyoruz. Bu yüzden ona göre bir fiyat verdik ve protokolü hazırladı. Bu sözleşmenin rakamı işçimizin emekliliğine de yansıyacak bir rakamdır. Hayırlı uğurlu olsun inşallah” diye konuştu.

 

Taraflar daha sonra 13 işçinin 3 sene devam edecek olan sözleşmesini imzaladı.

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