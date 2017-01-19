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Basketbolda şampiyon Sakarya

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Basketbolda şampiyon Sakarya
Okul Sporları Yıldız Erkekler Basketbol İl Birinciliğinde bugün oynanan final maçında rakibi Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunu 38-32 yenen Sakarya Ortaokulu şampiyonluğa ulaştı.

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bolu İl Gençlik hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen İl Yıldız Erkekler Basketbol İl Birinciliği karşılaşmaları tek devre lig ve puan usulü Karaçayır Spor Salon’unda oynandı. 4 Takımın 3 gün boyunca yaptığı kıyasıya mücadelede Sakarya Ortaokulu yıldız takımı namağlup il birincisi oldu. İkinciliği 50 yıl Ortaokulu, Üçüncülüğü Mehmet Akf Ersoy Ortaokulu ve dördüncü de Özel Bilim Ortaokulu oldu. Sakarya Ortaokulu ilk maçını Özel Bilim Ortaokulu ile yaptı karşılaşmayı rahat kazanan turnuvanın favori takımı Sakarya ikinci maçını çekişmeli geçen bir mücadele sonunda 36–35 aldı. Final karşılaşmasında Mehmet Akf Ersoy Ortaokulu’nun karşısına çıkan Sakarya bu karşılaşmayı da 38-32 alarak şampiyonluğunu 6 puanla namağlup ilan etti.

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