Başmüdür sahaya indi

Bolu orman Bölge Müdürü Hasan Keskin Göynük Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek, 2017 yılı üretim programında yer alan üretim bölmeleri ve ağaçlandırma sahalarında incelemelerde bulundu.

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Göynük Orman İşletme Müdürü Yakup Eraslan’ın hazır bulunduğu ziyaret ve incelemelere Orman İşletme Şefleri, Orman Muhafaza Memurları ile üretim işlerinde çalışanlar katıldı.

Doğru ağaç kesme teknikleri konusunda açıklama yapan Bölge Müdürü Hasan Keskin ağaçların nasıl boylanacağı ve değerlendirileceği ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Standardizasyon, ölçüm ve tasnif işlerinde dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Hasan Keskin özellikle 6331 sayılı İş Kanununa göre uyulması gereken konulara dikkat çekti. Özellikle üretim işlerinde çalışan işçilere güvenlik tedbirleri hususunda dikkat edilmesi gereken konular hakkında uyarılarda bulundu. Üretim işlerinde çalışan vatandaşlarımızla da sohbet etme imkânı bulan Bölge Müdürü Hasan Keskin, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi, üretim işlerinde karşılaşılan sorunlar üzerinde karşılıklı fikir alış verişişinde bulundu.

Bölge Müdürü Hasan Keskin, 2017 yılında belirlenen programların iş termin planında yer alan takvime uygun olarak gerçekleştirilmesi için tüm tedbirlerin bir an önce alınması ve uygulamaya geçilmesi talimatının ardından ziyaretini tamamlayarak Göynük’ten ayrıldı.