Mustafa Namdar / -İzdüşüm-

Yukarıdaki başlığın açılımı Bolu Anadolu Teknik Eğitim Vakfı ’dır. Bir zamanlar derneklerin yerini vakıflar almıştı. Bizde o modaya uyduk. Rahmetle andığım Cennet mekân Sn. Abdulkadir Bayındır’ın örneği, Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi’nde var. Oraya gidelim inceleyelim fikri kabul edildi.

Vakıf öncesi okulumuzda var olan okul koruma derneği çok güçlüydü. Öğrenci ihtiyacı ne varsa giysisinden defter kalem silgi. Ayakkabıdan kravata her şeyimiz vardı. Zaman zaman da okul atölye laboratuar ihtiyaçlarını karşılıyorduk.

Okulumuz öğrencilerinin çoğunluğu kırsal kesimin fakir aile çocuklarından oluştuğu için, ihtiyacımız bitmiyor olmasına karşın sağ olsunlar, dostların yardım elleri üzerimizden hiç eksik olmadı.

Çeşitli dallarda (Atletizm, Boks, Masa Tenisi) Türkiye birincisi olan sporcularımıza da profesyonelce ilgi gösteriyorduk.

1945 yılında açılan okulumuz, Bolu küçük sanayinin öncülüğünü yapmış o zaman ki adıyla Sanat Okulu adıyla marka haline gelmiştir.

Şu anda okulunuza ve vakfınız BATEV’e esnaf ve mezunlarımız sahip çıkıyorlar. Sağ olsunlar.

Son zamanlardaki yanlış uygulamalarla Endüstri Meslek Liselerine öğrenci akışı azalmış olsa da, biz inancımızı kaybetmiyoruz. İnanıyoruz ki; ülke kalkınması ekonomiye bağlı. Ekonomi de üretimin artmasını sağlayacaktır.

Bu okullar mühendislik alt yapısını güçlendirirken, beyaz önlüklü mühendisten kimsenin şikayet hakkı yoktur. Çünkü el becerisi olmayan yerlerde fabrika bacalarının yükseleceğine inanmıyorum.

Onun için bu okullara ve güçlendirici yan kuruluşları vakıf ve derneklerine sahip çıkın.

Bu anlamda, vakıf genel kurulumuza katılan üyelerimize teşekkür ederim.