Bayanların rakipleri belli oldu

İlimizi yeni sezonda 2.Lig Bayanlar Hentbol A Grubu’nda temsil edecek olan Bolu Belediyespor takımının rakipleri belli oldu. Ayrıca statü de açıklandı.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

2017 – 2018 Sezonu Kadınlar 2. Lig Statüsü Lig Oluşumu ve Katılım Şartları şöyle: Bir önceki sezonu tamamlamış takımlar, bölgesel liginden yükselen takımlar, 1. ligden düşen takımlar olmak üzere toplam 14 takımdan oluşur. Takım sayısı Federasyonca belirlenir. 2017-2018 sezonunda Liglerde yer alan kulüpler herhangi bir nedenden ötürü karşılaşmalara katılmayacaklarını sezon öncesi bildirirlerse, bu kulüplerin yerine başka kulüpler Federasyon Yönetim Kurulu tarafından lige alınacaktır. 2017-2018 sezonunda Kura çekiminden önce hangi haftanın hangi tarihte oynanacağı belirlenir. Takvim, kura çekiminden sonra normal sezon hafta numaraları itibarıyla oynanacaktır. Kadınlar 2. lig sezonu maç tarihlerini içeren programdır. Takvimde Lig maçlarının oynanacağı kesin gün ve saat yer almaz. Müsabakalar prensip olarak cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri oynanır. Lig takviminde hafta içi olarak belirtilen müsabakalar, salı, çarşamba ya da perşembe günleri oynanır. Genel programa temel teşkil eden takvim, kura çekimi sonrasında kulüplere dağıtılır.

İşte temsilcimizin grubu:

A Grubu

1 Sinop Kaleşehir Gsk

2 Amasya Atatürk Lisesi Gsk

3 Giresun Giresun Gençlik Sk

4 Bolu Bolu Bel. Sk

5 Ankara Metropol Sk