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Bayar ABP’nin Başkanı Oldu

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Bayar ABP’nin Başkanı Oldu
Ankara Bolulular Platformunda görev değişikliği yapıldı. 687. toplantısını yapan ABP, 196 kişi ile toplantılarını yaptılar.

HABER: Esra ÖZTÜRK

Kurulduğu günden günümüze Ankara’da yaşayan Boluluları bir arada tutan, başarıdan başarıya koşan ABP, yeni başkanını da seçerek göreve başladı. Başkanlığa Boluluların yakından tanıdığı isim İrfan Bayar seçildi. İrfan Bayar, Kriminal Dairesi Başkanlığı yaptığı dönemde, Türk Kriminali dünyanın en iyi 2. kriminal dairesi olmuş, çalışmalarıyla dünyaya ders verir duruma gelmişti. Bu başarısını darda kalan bütün Bolululara yardım ederek de sürdüren İrfan Bayar, emniyet müdürlüğünden emekliye sevk edildi. Emekli olduktan sonra da Boluluların Ankara’da olan tüm etkinliklerine katılıp görev aldı.

Aldığı görevlerdeki başarıları sonrası, Ankara Bolulular Platformunun başkanlığına seçildi. Platform tarafından yapılan açıklamada, Ankara Bolulular Derneği 3. Olağan Genel Kurulu 19 Aralıkta yapılmıştı. Bu gün düzenlenen Boluluların yıl sonu kahvaltısından sonra Ankara Bolulular Derneği Yönetimine seçilen üyeler toplanarak görev dağılımı yapıldı. Görev dağılımı toplantısına Dernek Başkanları ile Denetim Kuruluna seçilen üyeler de katıldı. Yapılan toplantıda Yedek seçilen üyeler ile aktif Komisyonlarda görev almak isteyen Bolulularda hazır bulundu. Ankara Bolulular Derneği Başkanı İrfan Bayar, Genel Sekreter Engin Ulaş, Muhasip (Sayman) Mehmet Bilgin, Başkan Yardımcıları ise Nesrin Özer (Protokol ve Dış İlişkiler), Ünzile Yıldırım (Eğitim), Ahmet Akbaş (STK ve Siyasi Partiler Koordinasyonu), Metin Alparslan (Gençlik ve Teşkilatlanma), Ramazan Yaman (Basın-Yayın), İbrahim Sarıer (Halkla İlişkiler), İhsan Yılmaz (Sağlık), Cemal Kazak (Sosyal Faaliyetler). Ayrıca Aynur Arabacıoğlu da Yönetime dahil edilerek Başkan Yardımcısı olarak Kadın ve Aile Sorumlusu olarak görevlendirildiler. Diğer Üyelerin de uygun gördükleri Komisyonlarda görevlendirilmesine karar verildi. Ankara Bolulular Derneği Başkanlığına getirilen Emekli 1. Sınıf Emniyet Müdürü İrfan Bayar kendilerine bu ulvi görevi tevdi ettikleri için teşekkür edip, hep birlikte başaracağız diyerek şunları söyledi. "Ülkemizde birlik beraberliğimizi bozmak isteyenler var. Emellerine ulaşamayacaklardır, Bizler STK olarak birlik ve beraberliği sağlarsak, bu birliktelik sayesinde Bölücü hainler nefes alamazlar. Bir toplumu nasıl aile oluşturuyorsa toplumun birlikteliğini de STK sağlıyor. Bizler önce İlimizin kalkınması için ne yapmamız gerekiyorsa onun için birlikteyiz. Bu çerçevede Memleketimizin de birlik ve huzur içinde yaşamasını sağlayan bir bütün kocaman bir aile oluyoruz. Mevlam Ülkemizi bölmek isteyenlere, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin" dedi.

 

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