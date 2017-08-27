Bayram öncesi Gölköy

Bolu’nun mesire alanlarının başında gelen Gölköy’de, tarım alanlarının sulanması nedeniyle su seviyesi düşerken, gölün adası da ortaya çıktı. Hafta sonu nedeniyle Gölköy’de piknikçiler mangal yakarken, gelin ve damat da kaşık havası eşliğinde doyasıya oyn

Haber: Bulut Altundal

Kurban Bayramı öncesi birçok vatandaş tatil beldesine veya il dışına akrabalarının yanına gitmeyi tercih ederken, bazı vatandaşlarda bayramı geçirmek ve kuran kesmek için evlerinde kalmayı tercih ettiler. 10 günlük tatil Cuma günü akşamı başlarken, tatile gitmeyen Bolulu vatandaşlar da Gölköy’de mangal yapıp piknik yaptılar.

Kurban Bayramına günler kalırken sünnet ve düğün törenlerinde de artış gözlemlendi. Genç gelin ve damat adayları Gölköy turu attıktan sonra göl kenarında oyun havaları ve kaşık eşliğinde saatlerce oynadılar. Tarım arazilerine verilen su nedeniyle Gölköy’ün ünlü adası da ortaya çıkmış oldu. Bir çok vatandaş ada üzerine çıkarak oltalarla balık tutmaya çalıştılar.