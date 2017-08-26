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Bayram öncesi zincirleme kaza

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Bayram öncesi zincirleme kaza
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde iki yolcu otobüsü ve bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

 

HABER MERKEZİ

Anadolu Otoyolu Ankara istikametine seyreden Uğur Kurt idaresindeki 55 NA 583 plakalı otomobil ile Hacı Bayram Bektaş yönetimindeki 50 DK 640 plakalı yolcu otobüsü ve Mehmet Süren idaresindeki 61 S 7521 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.

Kazada yolcu otobüslerinde maddi hasar meydana gelirken otomobilde bulunan Emre Talha (1) Muhammet Talha (3), Sudenur (13) ve Kerziban Tepe (33) ile Yunus Emre (10), Alperen (2) ve Gizem Kurt (36) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle ulaşımın bir süre tek şeritten sağlandığı otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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