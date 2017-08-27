Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesi terminalde otobüsler üzerine alkol ve emniyet kemeri uyarısı ve D-100 üzerinde de sürücülere kazaların önlenmesi için broşür dağıttılar.

Haber: Erol Değirmenci

Kurban bayramına sayılı günler kala Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Recep Peker ve ekipler amirinin ile birlikte trafik ekipleri güzel bir uygulama başlattılar. Ekipler önce şehirlerarası otobüs terminalinde sürücülere yönelik alkol denetimi gerçekleştirdiler. Daha sonra trafik memurları otobüs içerisine girerek yolcuları emniyet kemeri takmalarını hatırlatıp; “Evlerinize veya akrabalarınıza giderirken kurban bayramında kurban olmayın. Bir dakika geç gidin ama sağlam gidin” diye uyarıda bulundular.

BROŞÜR DAĞITTILAR

Şehirlerarası otobüs terminalinin yanı sıra Yumrukaya mevkiinde ise sivil trafik ekipleri, Asayiş ve trafik ekipleri güzel bir uygulamaya imza attılar. Kurban bayramı öncesi yola çıkan ve D-100 karayolunu tercih eden sürücüler tek tek durdurularak kendilerine, üzerlerinde; “Dikkatli kalın hayatta kalın”, “Bayram sensiz olmaz”, “Mutlu bayramlar”, “Sevdiklerinizden hızla uzaklaşmayın”, “Hayatınızı bir kez daha durup düşünün”;, “Emniyet kemeri hayat kurtarır” ve “Hoşgörün bol, saygın sonuz olsun” yazılı broşürlerini dağıttılar.

Trafik ekipleri sadece broşür değil sürücülerle sohbet ederek te kazaların önlenmesi konusunda bilgiler verdiler. Sivil ekipler ise asayiş ekipleri de şüpheli gördükleri sürücü ve vatandaşların GBT kontrollerini yaptılar. Yapılan uygulamanın yerinde ve güzel olduğunu vurgulayan sürücüler; “Her kurban bayramı öncesi bir çok vatandaşımızı trafik kazalarında kurban veriyoruz. Görevli polislerimizin bizlere uyarıcı bilgiler vermesi ve broşür dağıtması çok güzel” diyerek, görevli polis memurlarına iyi görevler dileyerek, bayramlarını kutladılar.