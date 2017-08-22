Bayram zehir olmasın

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala ilimizde korkutucu bir tablo ortaya çıktı. Son bir ay içerisinde üst üste meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi hayatını kaybederken, 41 kişi yaralandı.

Haber: Erol DEĞİRMENCİ

Ağustos ayının son haftasına girilmesi ile beraber Kurban Bayramı heyecanı başladı. Geçtiğimiz günlerde de bayram tatilinin 10 gün olacağının duyurulmasının ardından birçok vatandaş tatil planı yapmaya başladı. İstanbul – Ankara gibi iki büyük şehir arasındaki geçiş merkezi olan ilimizde bayramda trafik yoğunluğu olması bekleniyor. Fakat vatandaşları ilimiz bölgesinde korkutan trafik yoğunluğu değil kazalar. Son bir ayda sık sık meydana gelen trafik kazaları bayram tatilinde yola çıkacakları tedirgin etti. Son bir ayda kazalardan dolayı oluşan tablo ise iç açıcı değil. İlimizin çeşitli yerlerinde meydana gelen kazalar toplam 7 kişi hayatını kaybederken, 41 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazalarda bir dikkat çeken detay ise D – 100’de sıkça tekrarlanmaları. Kazalarda diğer bir dikkat çeken detay ise kırmızı ışık ihlalinin artması oldu.