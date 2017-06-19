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Bayrama yetiştirecekler

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Bayrama yetiştirecekler
Türkiye’nin en önemli geçiş güzergâhlarından olan Bolu Dağında yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düşüyor. Öte yandan Bolu Dağındaki üst yapı çalışmaları olumsuz hava koşullarına rağmen hızla sürüyor.

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Haber; Gökhan AKSOY

Bolu Dağında sis ve belli aralıklarla yağan yağmur etkili oluyor. TEM Otoyolu Ankara istikameti Kaynaşlı ve Abant arasında yol yapım çalışması nedeniyle yolun D-100 karayolu Bolu dağına verilmesi ile yoğunlukta yaşanıyor. Görüş mesafesinin Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkiinde sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 30 metreye kadar düşerken sürücüler ilerlemekte güçlü çekiyor. Yetkililer sis ve yağış nedeniyle görüş mesafesinin düştüğünden yakın takip yapılmaması yönünde uyarılarda bulunundu.

Öte yandan TEM otoyolunun Bolu Dağı geçişi Düzce ve Bolu kesimlerinde son aşamaya gelinen üst yapı çalışmalarının Ramazan Bayramı öncesinde bitirilerek, yolun ulaşıma açılacağı bildirildi. Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü kontrolünde süren üst yapı iyileştirmesi ve büyük onarım yapım işi kapsamında, İstanbul-Ankara istikameti Kaynaşlı ile Abant kavşakları arasındaki 23 kilometrelik alandaki çalışmalar olumsuz hava koşullarına rağmen hızla sürüyor.

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