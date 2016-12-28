İlhami Candemir

Sayın okuyucular,15 Temmuz darbe girişiminden sonraki olaylar beni ziyadesi ile rahatsız etmektedir. Şöyle ki;

Bu FETÖ denen TERÖR ÖRGÜTÜ,tüm devlet kurumlarını adeta istila etmiş.15 Temmuz darbe girişiminden sonra devlet, devletin tüm kurumlarına sızmış olan bu FETÖ mensuplarını temizlemekle meşgul. Bilenler anımsayabilirler, bilmeyenler için yazıyorum, Türkiye 1950 yılında Güney Kore-Kuzey Kore arasındaki savaşta BM ve ABD ile birlikte Güney Kore’nin yanında yer aldı ve asker gönderdi. Daha sonra Çin de Kuzey Kore yanında savaşa katılınca savaş uluslar arası boyut kazandı. O tarihlerde Kore savaşına iştirak edip yurda dönen askerlerimiz şunu anlatırlardı;(Bizler-ihtiyar delikanlılar- bizzat bu savaş hikayelerini dinlemiştik)Çinliler koyun sürüsü gibi gelirlerdi, öldür öldür bitiremezdik derlerdi. İşte bunun gibi devlet bu FETÖ cüleri temizleye temizleye bitiremedi.(Tabi bu arada –maalesef- yaşların da yandığını-at izi ile it izinin karıştığını en yetkili ağızlardan duyuyoruz.)

Pek yakında bunların davaları başlayacak. Kim bilir ne kadar sürecek. Yani bu olay kim bilir Türkiye’nin gündemini ne kadar süre meşgul edecek.Temennim o ki verilecek kararlar adli hatalardan münezzeh(kusur ve hatalardan arınmış) olsun.

Bu madalyonun bir tarafı.Gelelim öbür tarafına;

Görüldüğü gibi yazımın başlığı BEKÇİ.Neden bu başlığı yeğledim(tercih ettim);

Eşiktekinin de beşiktekinin de inkar edemeyeceği kadar gerçek bir olay vardır.Devlet hem kendisinin yani vatan topraklarının(Yunanistan’ın işgal ettiği 17 ada-adacık herhalde onlara göre vatan toprağı sayılmıyordu ki gerek AKP ve gerekse MHP görmedi-duymadı) ve hem de tüm vatandaşlarının ve hatta vatan sathında bulunan tüm insanların can ve mal güvenliklerinin BEKÇİSİDİR.Öyle değil mi? Şimdi Türkiye yani devletimiz Suriye Topraklarında ne yapıyor,savaşıyor,neden KENDİ GÜVENLİĞİ ile vatan sathındaki TÜM İNSANLARIN güvenliğinin tesisi için.Buna itiraz eden var mı,sanırım yoktur,tam tersine milli severberlik ruhu içinde top yekun destek veriyoruz-veriliyor.

Peki şimdi gelelim, Vehbi’nin kerrakesine(işin aslına);

Bu FETÖ cülere 15 Temmuz dan önce,hatta daha da geriye gidersek 17-25 Aralık olaylarından önce FETTULLAHÇI deniliyordu.Bir kişinin Fettullahçı olduğu anlaşıldığında DEVLETİN TÜM KAPILARI ardına kadar açılmıyor muydu, açılıyordu.Bu kapıları kim açıyordu,işte can alıcı nokta burası;Diyelim ki,Cumhurbaşkanlığının, başbakanlığın, MİT’in,Genelkurmayın veya yabancı devletlerin Büyükelçiliklerinin kapılarında bekçiler var, bu bekçiler gelen kişilere kapıları ardına kadar açıyor,buyurun diyor ve sonra içeri giren kişiler o devlet kurumunu veya elçilik binasını havaya uçurup kaçıyorlar.Devlet şimdi o kaçan kişileri tek tek yakalayıp adalete teslim ediyor.Peki bekçilere ne oldu dersiniz;Babalar gibi yerinde duruyorlar.

Sizlerin bu durum karşısında bir düşünceniz, bir diyeceğiniz yok mu,tabi ki var .Var ama YOK.

Yeni yılınız kutulu olsun.

Av.İlhami Candemir