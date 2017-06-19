Bekle bizi Avrupa

Milli ciritçiler Emin Öncel ve Eda Tuğsuz, Polonya'da 13-16 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek istiyor.

Haber; Barış GÜZELTÜRK

Karaçayır Mahallesi'nde bulunan atletizm pistinde günde çift antrenman yaparak Polonya'nın Bydgoszcz kentindeki şampiyonaya hazırlanan Emin Öncel ve Eda Tuğsuz, Türkiye Atletizm Federasyonunun altın madalya beklediği sporcular arasında yer alıyor. Yaklaşık 7 yıldır cirit sporuyla ilgilendiğini belirten Emin Öncel, yaptığı açıklamada, ciritle Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen okullar arası atletizm müsabakalarında tanıştığını söyledi. Beden eğitimi öğretmeninin kendisini keşfettiği belirten Emin, "Sınıfımızda araştırma yaptı ve bana top atmada iyisin dedi. Ben cirit atmaya top atarak başladım." dedi.

Dünya sıralamasında 4. sırada yer aldığını kaydeden Emin, şampiyonada günde çift antrenmanla hazırlandıklarını anlatarak, "Çalışmalarımıza biz devam ediyoruz. Bakalım oradaki rakiplerimizi göreceğiz ve yarışacağız. Altın madalya için rakiplerimle çatır çatır kapışacağız." diye konuştu.

Takım arkadaşları ile çalışmalarını sürdüren ve cirit atmaya benden eğitimi öğretmeninin tavsiyesi üzerine başladığını aktaran Eda Tuğsuz da "Yaklaşık 8 yıldır cirit atıyorum. Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Daha sonrada Dünya Atletizm Şampiyonası'na katılacağım. Çalışmalarım güzel gidiyor ve herhangi bir sıkıntı yok. Antrenmanların yoğunluğuna bağlı geçiş dönemi içerisindeyiz. Katılacağım Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için mücadele ediyorum. İnşallah çalışmalarımın karşılığını alırım." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de cirit atma sporunun at üzerinde at sporu olarak geçtiğini anlatan milli ciritçi, "Biz olimpik branş olduğu için koşarak yapıyoruz. Dünyada birçok cirit atan bayan var. İçlerinde bende varım. Cirit atmak konusunda beden eğitimi öğretmenlerimize çok iş düşüyor. Yetenekleri keşfetmeleri lazım. Milli takım seviyesinde benim gibi çok sayıda kadın arkadaşım var." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya'da 29-22 Temmuz'da yapılacak Atletizm Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Toygar İsmet Pekbak da çalışmalarını sürdürüyor. Ciritten önce güreş yaptığını söyleyen Toygar, cirit atmaya şu anki antrenörleri sayesinde başladığını dile getirdi. Bolu'da çok iyi bir ortamda çalıştıklarına değinen milli sporcu, yarışmada madalya alacağına inandığını kaydetti.