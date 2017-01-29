Bektaş: "Bu ara bizim için çok iyi olacak"

Elazığspor teknik direktörü Bayram Bektaş ise her iki takımın oyuncularını da kutladığını belirterek, güzel bir maç ortaya konduğunu dile getirdi.

Haber: Uğur BALABAN

Boluspor maçının kendileri açısından çok önemli olduğuna vurgu yapan Bektaş, "Son iki haftadır kendi evimizde kaybettiğimiz 4 puan vardı. Onun da zaten sebebi belli. Çünkü bizim hücum anlamında eksiğimiz çoktu. Yeni katılan oyuncularla bugün gördük ki takım hüviyetine girdik. İyi bir futbolla Bolu gibi zor bir deplasmanda kazandık." değerlendirmesinde bulundu.

Takıma yeni katılan futbolcuların bu karşılaşmada kendisini çok mutlu ettiğini anlatan Bektaş, "Bu kadar kısa sürede takıma bu kadar çabuk adapte olabilmeleri çok güzel. O da aslında takım arkadaşlarının aile yapısından kaynaklanıyor. Dediğim gibi oyuncularımı kutluyorum. İnşallah bu maç bizim için güzel bir başlangıç olur. İkinci deplasman galibiyetimizi aldık. Bundan sonra da bir deplasmanımız var ama bu ara bizim için çok iyi olacak." ifadesini kullandı.