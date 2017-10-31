Belediye Başkanlarının istifaları neden istendi?

Hüseyin KAYA / TURLU YORUM

Burada önemli bir ayrıntı var…

Öncelikle ayrıntıyı incelemek, analiz etmekte fayda var…

Ayrıntı şu…

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İstifa istenen Belediyeler hangileri?

İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Düzce ve iç Anadolu bir iki şehir daha…

İstanbul ve Bursa, Balıkesir Marmara denizin in iki yakası…

Türkiye’nin Avrupa üzerinden dünyaya açılan kapıları burada…

Yatırım ve üretim bakımından Türkiye’nin yarısı…

Başkent merkezli yatırım yeri Ankara’yı da ilave edin bu duruma…

Akla gelen tek şey var bu şehirlerde…

Rant, rant, rant…

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Özellikle son on yıl itibariyle…

Rant denilince aklınıza gelen nedir peki?

Fetö ve himmet değil mi?

Rant nerede, Fetö ve adamları orada rant peşinde değil mi?

Gerçi bu bölgeler kalkınmada birinci bölge kapsamında ve desteklemeler gelişmişlikten dolayı az gibi görünüyor…

Ancak…

Sektör bazında en çok destek verilen yerlerde burada…

ÖRNEĞİN…BURSA

Otomotiv, enerji ve turizm yatırımları Bitlis, Hakkari gibi altıncı bölge…

Köylünün elinden ucuza alınan arazi, uzun vadeli faizsiz kredi, rant, himmet…

Otobanlarla, hızlı trenlerle ve de Asma köprülerle değerlenen coğrafya…

İşte püf nokta burada…

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Yerler bu kadar değerli…

İmar, yatırım, desteklemeler v.b konularda Belediye Başkanları her şeyi bilen durumunda…

Kişisel suçlamalar bu satırlarda yapılmıyor ama FETÖ anlayışı bu rant işinin içinde olmuş mudur, olmamış mıdır?

Hani diyorum ki Fetö örgütü için Anadolu’nun kasabalarında ne kadar çıkar sağlanır ki finansal olarak?

Marmara’nın etrafı ve Başkent olarak Ankara neredeyse Türkiye’nin yarısı dedik ya!..

İşte bu nedenlerle Fetö ve bataklık zihniyeti buralarda olur.

Bilerek ya da bilmeden bu işlere karışanlarda olur…

Bu konular dallanıp budaklanıp Köşke kadar gider…

Kimi ne eski eserleri kazıp restore etmeleri nedeniyle defineci başkan ismi iddiaları ortaya atılır…

Düzce’de ise halk caddelere takılan ışıklandırma nedeniyle gazinocu-kulüpçü başkan demeye başlar…

Başkanların işi kolay değil anlayacağınız…

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan…

Neden Parti Genel Başkanlığına döndü şimdi anladınız mı?

İstifaları isteyen Genel Başkan olarak partisinin içini temizlemeye başlamanın tek yolu buydu…

Cumhurbaşkanı olarak, ordu, yargı, polis,eğitim v.s de Fetöyü temizlemede bir noktaya geldi…

Sonra AK Parti Genel Başkanı sıfatıyla parti içi-dışı istihbarat raporlarına göre düğmeye bastı…

Diğer başkanlarla da devam edecek uygulamayı yakında görürüz…

Meclis üyelerine kadar inecek bir operasyon süreci devam eder…

Ancak kongrelerin bitmesini de beklemek öncelikli…

Neymiş efendim?

Arazi, rant, ucuz kredi, yorgunluk, Fetö ve himmet olayları başkanların ipini çekivermiş…