Belediye iftarda buluştu

Bolu Belediyesi personeli geçtiğimiz gün düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Haber: BMA

Bolu Belediyesi tarafından Öğretmen evinde düzenlenen iftar yemeğine Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Başkan Yardımcıları Emine Davarcıoğlu, Ekrem Çetinkaya ve Zerrin Biçen, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri ve çok sayıda belediye personeli katıldı.

İftar yemeği sonrasında bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, “ Uzun yıllardır beraber mesai yapıyoruz. Biz geçicileriz, asli olan sizlersiniz. 13 yıldır Bolu’da ciddi işlere imza attık. Birlik ve beraberlik içinde Bolu’yu yeniden oluşturmaya çalışıyoruz. Yoğun çalışmalarınızdan dolayı hepinizi kutluyorum. Bu yılsonu itibariyle Bolu farklılaşacak. Gelecek sene itibariyle de Bolu artık yaşanılabilir bir kent haline gelecek. Bu işleri hep beraber başarıyoruz. Sizler olmadan bu işlerin olmayacağının bilincindeyiz. Emekleriniz ve katkılarınız için sizlere teşekkür ediyorum“dedi.