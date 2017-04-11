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Belediyeden gurbetçilere düğün kampanyası

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Belediyeden gurbetçilere düğün kampanyası
Bolu Belediye Meclisi Nisan Ayı 2’inci Toplantısında gurbetçiler düğün hediyesi tadında bir karar çıktı. Bolulu gurbetçilerin, başvurmaları halinde düğünlerini Bolu Belediyesi yapacak.

Haber: ERDAL TANRIVERDİ

Bolu Belediye Meclisi Nisan Ayı 1’inci Oturumunda komisyona sevk edilen ‘Komşunu Al Gel’ kampanyası kapsamında “Avrupa’da yaşayan Boluluların düğünlerini, Bolu Belediyesi yapacak” maddesi karara bağlandı. Oy çokluğu ile alınan karara göre Bolulu olup da Avrupa’da yaşayan vatandaşların başvurmaları halinde, Bolu Belediyesi kendisine bağlı yerlerde ya da ihtiyaç halinde başka bir özel mekandaki tüm kutlama masraflarını karşılayacak. Aynı zamanda bahsedilen projede sadece düğün değil, tüm kutlama ve etkinliklerin yer aldığı belirtildi.

Alaaddin Yılmaz Konu hakkında bir açıklamada bulunarak “Orada ki çalışanlarımıza vatandaşlarımıza özellikle son yaşanan olaylardan sonra kucak açmamız lazım. Orada yapacaklarına burada yapsınlar. Belediyenin cebinden 100 bin lira çıkması hiçbir şeyi etkilemez. Ayrıca eminim ki buraya gelmeleri halinde Bolu ekonomisine faydaları da olacaktır. Biz zaten ihtiyaç sahiplerinde yılda 10 – 15 kere nikah konusunda yardımcı oluyoruz. İnanın bir ara nikah kıymaktan çenem yorulmuştu artık” ifadelerini kullandı.

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