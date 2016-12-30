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Belediyespor yenilmezliği bozdu

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Belediyespor yenilmezliği bozdu
Bolu U-19 Liginin 7 .haftasında Play- offa kalma mücadelesi veren Bolu Belediyespor, Kızıkspor'u ağırladı. Karaçayırda oynanan mücadeleyi Bolu Belediyespor, İlker ve Can'ın golleriyle 2-1 kazandı

Haber : Gökhan Aksoy

Bolu Belediye Spor U-19 takımı ilk 11: ***Tolgahan Çetin, ** Ayhan Altındağ, *** Soner Can Coskun, ** A. Samet  Müslüm, **Berkay Tellioğlu, ***Çağrı Gündüz,  ** Serhat Bedük, ***İlker Akdeniz,  ** Umut Erol, ***Can Eser, ** Sinan Durak

Elvan İnşaat Kızıkspor U-19 takımı ilk 11: ** Mehmet Fatih Güney, **Tayfun Batmaz, ** Kaan Oruç, ** Mehmet Furkan Özsoy, ** Veysel Çağlar, *** İbrahim Özer, *** Rıdvan Can Özsoy, ** Çağan Bera Adanır, ** Hüseyin Semih Aydın, ** Emre Kaya, **Yasef Sahir Çelik

Goller: dk. 14 Kaan Oruç( Elvan İnşaat Kızıkspor), dk. 27 İlker Akdeniz, Can Eser( Bolu Belediyespor)

Bolu U-19 Liginin 7 .haftasında Play- offa kalma mücadelesi veren Bolu Belediyespor, Kızıkspor'u ağırladı. Karaçayırda oynanan mücadeleyi Bolu Belediyespor, İlker ve Can'ın golleriyle 2-1 kazandı. Bolu Belediyespor bu galibiyetle hep 3 puanın sahibi oldu hem de Kızıksporun namağlup yenilmezlik serisini sonlandırmış oldu.. Bolu Belediyespor puanını 6 ya çıkararak 5. sıraya yükseldi. kızıkspor ise ilk yenilgisini alarak 15puanla 1.sırada yer alıyor.

 

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