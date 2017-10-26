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BEMAD’dan Bölge Müdürüne ziyaret

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BEMAD’dan Bölge Müdürüne ziyaret
Bolu İli Erozyon Önleme ve Ağaçlandırma Gönüllüleri Derneği Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskini ziyaret etti.

Bolu İli Erozyonu Önleme ve Ağaçlandırma Gönüllüleri Derneği (BEMAD) Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin’i makamında ziyaret etti. BEMAD Başkanı İrfan Denizli ile dernek üyeleri Recai Şenlik, Cemalettin Çilkara, Arif Cebecioğlu, Abdullah Öztürk ve Mustafa Namdar katıldı.

Dernek faaliyetleri hakkında Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin’e bilgiler veren Bolu İli BEMAD Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Denizli en önemli paydaşlardan biri olan Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden dernek çalışmalarına destek olmaları istedi.

BEMAD Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin yaptığı ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Hasan Keskin, dernek faaliyetleri çok faydalı bulduklarını, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü olarak Bolu İlindeki birimleriyle her türlü desteğe hazır olacaklarını ifade ederek çalışmalarından dolayı dernek yöneticilerine teşekkür etti ve başarılar diledi.

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